'Molfetta ti gusto', un’intera giornata dedicata alle produzioni agroalimentari locali

Dopo l’entusiasmante giornata in orto di sabato scorso, tocca adesso al secondo appuntamento del programma “Dalla Terra alla Tavola”. Si terrà domenica 26 novembre Molfetta Ti Gusto, un’intera giornata dedicata alla promozione delle produzioni agroalimentari locali e in particolar modo della Cicoria puntarelle di Molfetta, ormai prossima al riconoscimento europeo IGP. Gli appuntamenti della giornata si svolgeranno tutti presso la Cittadella degli artisti a Molfetta, in via Bisceglie 775.

Sarà un viaggio nella storia enogastronomica locale grazie ai numerosi momenti di formazione e di degustazione che, attraverso una narrazione curata da esperti del settore, perseguiranno la finalità di far conoscere meglio il valore del territorio e della sua produzione agroalimentare autentica. Saranno organizzati LABORATORI DEL GUSTO, minicorsi di degustazione guidati da esperti della ristorazione e dedicati a vino, olio e Cicoria Puntarelle di Molfetta, a cui sarà possibile partecipare con ticket di degustazione. Sarà possibile partecipare anche ai SALOTTI DEL GUSTO, strutturati per far emergere curiosità, cultura e confronto su tipicità e territorio. Un altro importante momento di approfondimento sarà il momento dedicato alla TAVOLA ROTONDA, moderata dal conduttore televisivo di Telenorba, Nick Di Fino, che approfondirà due importanti tematiche: Il Turismo gastronomico attraverso le produzioni identitarie del territorio, in un primo slot, e a seguire Cibo Agricoltura e Territorio tra autenticità e potenzialità

Le produzioni autentiche saranno raccontate anche attraverso il teatro e la musica, infatti a cura del cantastorie Pietro Capurso sarà messo in scena lo spettacolo in vernacolo “U Defoere”, mentre a concludere la giornata ci sarà il concerto Scibinico Live Music, a cura dell’ensemble composto da Giovannangelo De Gennaro, Nicola Nesta, Giovanni Astorino, Leo Binetti e Aldo Grillo.

L’evento, realizzato dal GAL Ponte Lama e coordinato dall’Associazione Molfetta Food, intende approfondire le relazioni tra cibo, agricoltura, territorio e turismo e in particolar modo il binomio prodotto-territorio, in un momento in cui in Puglia si sta sempre più consolidando una domanda turistica che individua nelle produzioni agroalimentari l’elemento capace di unire l'autenticità con la possibilità di fare esperienza del territorio, attraverso la degustazione e la conoscenza delle realtà produrtici locali.

L’evento ha visto un forte coinvolgimento della comunità locale: a sostenere l’iniziativa c’è infatti l’Amministrazione Comunale di Molfetta, con la presenza del Sindaco Tommaso Minervini durante la Tavola rotonda prevista nel pomeriggio, l’Associazione Social Market Solidale, l’Istituto Alberghiero di Molfetta, l’Associazione Cicoria Puntarelle Molfettese e Coldiretti Bari, che hanno mirabilmente collaborato per la buona riuscita di tutte le attività previste.

Certamente, anche attraverso questa manifestazione, realizzata nell'ambito del progetto a Regia diretta 5.2 “Promuovere un Sistema di Marketing Territoriale Integrato”, dedicata alle produzioni autentiche del territorio, si intende avvicinare sempre di più la popolazione locale alle colture e alle tradizioni del territorio, convinti che ciascun, dal singolo cittadino sino all’esperto ristoratore, possa essere “ambasciatore” della propria Terra.

Per prenotazioni : Molfetta Food 340-7667511 e 346-3450702

Modulo Google al seguente link https://forms.gle/FHhgLQzARstR7q1S6