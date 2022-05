"Molfetta rinascimentale, tra storia e leggende"

Domenica 22 ore 17.30 appuntamento con "Molfetta tra storia e leggende"(Molfetta Rinascimentale)": "Un tuffo nella Molfetta rinascimentale e barocca, in cui scopriremo tradizioni perdute ed esploreremo il borgo antico, dalle sue caratteristiche stradine “a spina di pesce”, calpestando le orme di pellegrini, nobili ed eserciti".

- Via Piazza

- Vico Muro e Muraglia

- Chiesa di san Pietro

- Via Scibinico

- Chiesa di sant’Andrea

- Torrione Passari

- Cattedrale

?????: ?? ???? ?????? qui (https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

????? ?'????????: Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale dell’Assunta



???????????? ???????????? ??? ???????? ?? ??????????