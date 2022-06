A Torre Quetta con Joy's Pub on the Beach per il Molly Malone's days - The Summer Irish Festival

Il Joy's Pub on the Beach ospiterà MOLLY MALONE'S DAYS - The Summer Irish Festival, due giorni in tipico stile irlandese, con birra verde, gadget e tanto divertimento! (QUI l'evento su Facebook)

A Torre Quetta, a due passi dal mare, festeggeremo Molly Malone, la donna simbolo di Dublino, cantata nell’inno nazionale “ufficioso” d’Irlanda "Cockles and Mussels". Di giorno pescivendola, di notte irretiva, facendogli perdere la testa, tutti gli uomini che la bramavano.

La sua statua, ora a Suffolk Street a Dublino, ha fermato per sempre nel tempo la figura di questa donna dal seno morbido e prosperoso, con il suo carretto di pesce, ed è da tanti considerata un portafortuna.



PROGRAMMA MOLLY MALONE'S DAYS

12 Giugno , aspettando la Festa di Molly Malone - start h. 20:00

• Irish Music History Tour, dj set a tema rock irlandese con Carlo Chicco, Dj rock dal 1989 e direttore di Radio RKO.

• Guest star della serata Molly Malone in persona, interpretata dalla “cantattrice” e performer Loredana De Giglio!

• Sunday special Menu: Ostriche, Guinness e Fish&Chips



13 Giugno , la Festa di Molly Malone - start h. 20:00

• GADAN LIVE CONCERT

• IRISH COSTUME CONTEST: indossa i colori d’Irlanda per vincere litri di birra!



NON DIMENTICATE ACCESSORI, VESTITI E TRUCCO IRLANDESE: IL PIÙ ORIGINALE VINCERÀ LITRI DI BIRRA! VI ASPETTIAMO DALLE 20:00 IN POI A TORRE QUETTA!



Gadan è un progetto creato da 4 musicisti esperti e conosciuti nella scena irish trad e folk/rock europea, con anni di esperienza nei maggiori festival europei e americani di musica folk tradizionale e contaminata.

Due banjo (tenore & clawhammer), fiddle, mandolino, bouzouki e chitarra per una line-up di sole corde, arricchita da inserti elettronici ed una potente sezione ritmica.



LINE UP :

Joan Gatti: Violino

Lorenzo Testa: Banjo tenore, Mandolino, Voce

Jacopo Ventura: Chitarra, Bouzouki, Voce

Andrea Verga: Banjo 5 strings, Mandolino, Kick, Voce



Per informazioni e prenotazioni: 3500475166