Venerdì 23 giugno 2023 alle ore 19,30, presso la suggestiva galleria SPAZIO START nel centro storico di Giovinazzo (via Cattedrale n.14), verrà inaugurata la mostra personale degli artisti Gianni De Serio e Mariangela Cassano dal titolo “Momenti di Grafica d’Arte Trasversale” a cura di Patrizia Dinoi. Presenterà la mostra il critico prof.ssa Paola Nitti. L’evento sarà arricchito dall’intervento lirico della cantante Vittoria Didonna.

La mostra è visitabile fino al 15 luglio 2023, con orario di apertura 19:30 – 21:30, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



Momenti di Grafica d’Arte Trasversale, la mostra personale di Gianni De Serio e Mariangela Cassano, dà vita ad opere d’arte originali, che costituiscono un’interessante commistione tra arte e tecnologia, tra espressività e tecnica, contribuendo, così, ad allargare sempre più l’orizzonte della produzione artistica contemporanea. Il titolo della mostra – Momenti di Grafica d’Arte Trasversale – richiama le tante situazioni condivise della loro vita, all’interno della loro casa–atelier che hanno visto la realizzazione di opere di una armoniosa sintesi fra innovazione e tradizione, nell’ambito della Grafica d’Autore (si passa dalla grafica incisa, alla monotipia, alle tecniche digitali, alla UV, alla stampa giclée, alla serigrafia, al collage, alla xilografia, alla grafica installata nello spazio). Le opere dei due artisti dialogano in perfetta sintonia e condivisione tra passato e presente, lasciando tuttavia spazio per la sperimentazione autonoma di entrambi.



Artista eclettico, studioso del segno, incisore e artista multimediale, Gianni De Serio, attualmente, è docente di Tecniche Grafiche Speciali, Tecniche e Tecnologie della Grafica e Serigrafia presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. La sua poetica, sempre in equilibrio fra tradizione e sperimentazione, gli permette di creare opere pittoriche, incisioni, serigrafie, grafica digitale, installazioni multimediali, videomaking. Molte sue creazioni sono state oggetto di pubblicazioni e di edizioni di Cartelle d’Arte a tiratura limitata. Nelle sue creazioni più recenti, della Serie “La pelle”, Gianni De Serio, al pari degli innumerevoli grandi artisti della storia dell’arte, si confrontata con il nudo, uno dei temi, non solo tra i più accettati e consueti dell’intera storia dell’arte, ma anche oggetto di studio nelle Accademie di tutto il mondo. Nella sua opera “Decor” l’immagine femminile richiama alla mente il nudo femminile presente in “Colazione sull’erba” di Éduard Manet. Numerose sono le sue partecipazioni a manifestazioni artistiche nazionali e internazionali, con riconoscimenti di alto profilo.

Mariangela Cassano è figlia d’arte, poiché nasce in una famiglia di maestri tipografi. È artista incisore dalle brillanti intuizioni creative, sempre pronta a sperimentare e conoscere nuove tecniche e metodologie, utilizzando la materia, come soggetto principale delle sue opere. Nei suoi lavori, il senso materico della superficie appare come una visione macrofotografica, nella trama reticolare dei segni incisi. Attualmente insegna Tecnologia dei Materiali per la Grafica, presso l’Accademia di Belle Arti di Bari e ricopre incarichi di docenza in discipline grafico pubblicitarie nella scuola secondaria di II grado. Come per gli artisti protagonisti dell’Informale, che non è stato un Movimento, né una Scuola o una “tendenza”, bensì una condizione, uno “stato d’animo”, Mariangela Cassano, nei suoi ultimi lavori (Collage Multimaterici Informali), si è liberata da schemi figurativi, proponendo opere grafiche in cui il segno ricerca un nuovo rapporto con il mondo attraverso l’arte.

