Contro la violenza di ogni genere, a Carbonara momento di riflessione sul tema e la presentazione del libro “Diletta Biancofiore”

È in programma giovedì 23 novembre, alle ore 18, presso la chiesa di Sant’Agostino a Carbonara, “Contro la violenza di ogni genere”, un momento di riflessione promosso dalla commissione Cultura e Sport del Municipio IV in vista della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. L’evento prevede gli interventi dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, della presidente del Municipio IV Grazia Albergo, della presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - Puglia Stefania Ciocchetti, dell’illustratrice Liliana Carone e della docente Rossella De Giulio.

Durante l’incontro verrà presentato il libro “Diletta Biancofiore”, di Manuela Piovesan con illustrazioni di Liliana Carone, edito da Les Flâneurs Edizioni. Il volume narra la storia di un’adolescente, Diletta, che impara a distinguere fra corteggiamento e violenza e a conoscere la propria femminilità, diventando un punto di riferimento per ogni ragazza. Ad arricchire l’incontro anche un contributo musicale a cura del coro giovanile “Imelda Cowdrey”.