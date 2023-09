Il mondo dello sport si mette in mostra con oltre 15 discipline e numerose associazioni e federazioni partecipanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 16 e domenica 17 settembre, nel centro commerciale Mongolfiera Pasteur due giorni di festa con Sport in Mongolfiera Il mondo dello sport si mette in mostra e lo fa al centro commerciale Mongolfiera Pasteur con “Sport in Mongolfiera”, l’ evento organizzato in collaborazione con FitActive e El Mundo del Caribe. Sabato 16 e domenica 17 settembre dalle ore 10:00 alle ore14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00, nell’area esterna al centro commerciale si svolgerà la grande festa dello sport aperta alla città e, completamente gratuita per chi vuole partecipare. Due giornate esclusivamente dedicate all’attività fisica e al divertimento, con un calendario ampio e variegato di dimostrazioni e lezioni impartite da istruttori professionisti Presenterà l'evento Max Diele che contribuirà a rendere queste due giornate divertenti e sensazionali per i partecipanti. Da sabato 9 a venerdì 15 settembre sarà possibile iscriversi all’evento, al desk presente in galleria fronte Ipercoop dalle ore 10:00 alle ore 14:00. L’ampio programma prevende: Sabato 16 settembre: CORSI DI FITNESS: ore 10:00-11:30 Movida; ore 10:45-11:30 Fat Killer ore 11:30-12;15 Dance & Fitness ore 12:15-13:00 Metabolic Workout ore 12:15-13:45 Tabata Nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00 Con la ballerina cubana Omara Lapera, Balli di Gruppo con Bachata Dominicana, Tango Argentino e Reggaeton e stage di gestualità femminile. Domenica 17 settembre CORSI DI FITNESS: ore 10:00-10:45 Total Body; ore 10:45-11:30 Circuit Zig zag; ore 11:30-12:15 Shake, ore 12:15-13:00 Body Weight Metabolico, ore 13:00-13:45 Fitness Party Nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00 Con la ballerina cubana Omara Lapera, Balli di Gruppo con Bachata Dominicana, Tango Argentino e Reggaeton e stage di gestualità femminile. Una iniziativa che andrà a chiudere l’estate e che inonderà il centro commerciale Mongolfiera Pasteur a ritmo di musica, con esibizioni e dimostrazioni uniche.