Un tributo speciale al più grande compositore italiano di tutti i tempi con oltre 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti, 2 Oscar, 3 Grammy Award, 4 Golden Globe e 1 Leone d’oro.

Da ''L'estasi dell'oro'' a''C’era una volta il west'', passando per''Nuovo Cinema Paradiso'' a ''Per qualche dollaro in piu''', sarà un viaggio incredibile tra melodie rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni lo spettacolo



''Morricone The Legend - Tributo alle grandi musiche del Maestro'' in programma venerdi 13 Maggio 2022, alle ore 20.30, presso ilMultisala Vignola Cinema Teatro di Polignano a Mare, organizzato dall'Alexios group.

La Grande Orchestra Italiana, diretta dalM° Simone Mezzapesa che, insieme ai Maestri Nino Bisceglie eNicola Cozzella ha curato l'arrangiamento , con il suo organico composto da più di 20 musicisti, vanta esperienze internazionali ed ha al suo interno giovani talenti capaci di esprimere al meglio la musica del M° Morricone.



L'ensemble è costituita essenzialmente da fiati, ottoni ed ance e ad onor del vero sono la vera forza di questa band data la briosita’ e la potenza che imprimono ai brani , il tutto accompagnato dalla voce calda del soprano Antonella Giovine e dalla voce suadente di Simona Muggeo.



Presenta la serata

Raffaella Cimmarusti.

















L’evento si svolgerà in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, con l’ obbligo dell’uso di mascherine FFP2 per l’ingresso in teatro ed obbligo di Green Pass rafforzato.

Venerdi' 13 Maggio 2022 h 20.30



Multisala Vignola Cinema

Teatro

Viale delle Rimembranze, 13











Info e prenotazioni: 080 4249910 - 328 9634515 – info(at)alexiosgroup.it