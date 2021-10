Al Teatro Abeliano in scena 'Morsi d'anguria'

Ricomincia la rassegna A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ: domenica 24 ottobre alle ore 18:00 va in scena "MORSI D'ANGURIA"

scritto da Renato Curci

interpretato da Renato Curci e Antonella Vittore

Uno spettacolo di teatro di figura e pantomima



La performance è fatta "a morsi" di numeri comico-poetici, ed è come frutta. Si sviluppa attraverso un originale percorso teatrale e visuale fuori dai canoni classici, ricco di suoni vocali. Non ci sono lunghe trame, ma solo una sottile tensione morale unita alla voglia di stupire, con un’unica finalità: emozionare e trasmettere gioia di vivere al pubblico.

Lo spettacolo, oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti teatrali (voce, pantomima e teatro di figura), è frutto di uno studio decennale nel mondo del clown e delle altre arti sceniche.

(abbonamento 8 spettacoli a soli 50 euro)



Per saperne di più il programma completo degli spettacoli su https://www.nuovoteatroabeliano.com



Biglietto di soli 10 euro, acquistabile al botteghino e sul circuito Vivaticket



Per informazioni: 080 542 76 78 - botteghino@teatroabeliano.com



Biglietteria del Teatro Abeliano (via padre Massimiliano Kolbe 3, Bari) attiva dal martedì al sabato ore 17-19.30 e due ore prima di ogni spettacolo. Chiuso il lunedì.



Gli ambienti sono sanificati e predisposti a norma di legge antiCovid, basta portare la mascherina personale e una certificazione verde valida.

