“Cento anni dell’Aeronautica Militare”, la mostra itinerante nella sala del Colonnato del Palazzo di Bari

Il 20 Maggio alle ore 10.00, nella sala del Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana di Bari ( ex Palazzo della Provincia), in occasione delle celebrazioni per il Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, sarà inaugurata la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare”, alla presenza del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Comando scuole A.M./3^ Regione Aerea, del Sindaco Metropolitano Ing. Antonio Decaro e delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio.

La mostra fa parte di una delle tappe di un percorso iconografico itinerante che vede interessate diverse prestigiose città lungo tutta la penisola – tra cui Roma, Firenze, Cagliari, Palermo Caserta, Parma, Treviso, Milano, Ferrara, Viterbo e Lecce – con lo scopo di illustrare il percorso evolutivo compiuto dalla Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri.

L’esposizione, attraverso pannelli tematici e tavoli grafici, intende mettere in luce i fatti più significativi, partendo dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, e proiettando il visitatore verso il futuro. Una struttura espositiva lineare, capace di snodare il racconto degli eventi storici con l’immediatezza della rappresentazione grafica e la conseguente lettura rapida della trasformazione tecnologica aeronautica, dell’evoluzione scientifica e del progressivo ampliamento delle capacità operative.

La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che intende evidenziare come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificate nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi.

La mostra sarà visitabile, gratuitamente, dal 20 maggio (a seguito della cerimonia di inaugurazione) fino al 4 giugno secondo i seguenti orari:

·la domenica e il lunedì dalle ore 09.00 alle 12.30;

·dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

·il 2 giugno dalle ore 09.00 alle 13.30.

Nell’ambito dell’attività organizzativa riguardante le celebrazioni del Centenario, si formula un pubblico ringraziamento ai seguenti operatori economici, in qualità di sponsor, per aver contribuito alla realizzazione dell’evento:

Intellisync, Giemme, Leonardo S.p.A., Avio Aero S.r.l., Lockheed Martin Corporation, Boeing Italia S.r.l.

Si ringrazia inoltre la città metropolitana di Bari per l’ospitalità della mostra