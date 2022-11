Ad Adelfia la mostra fotografica "Di Santi, Viandanti e Fedeli. La festa dentro l'obiettivo"

La celebre Festa di San Trifone per la prima volta sarà raccontata attraverso la fotografia in occasione della mostra “Di Santi, Viandanti e Fedeli. La festa dentro l’obiettivo” che si inaugura il 4 dicembre ad Adelfia alle 17,30 presso la Chiesa della Madonna del Principio. Una collettiva fotografica, visitabile fino al 13 dicembre tutti i giorni dalle 18 alle 21, con ingresso gratuito, che vedrà in esposizione ben quaranta scatti selezionati in occasione del contest "CLI(ck) Con Le Immagini (in festa!)".

Giunto alla seconda edizione il concorso fotografico era stato indetto dall' Associazione Pro Loco di Adelfia, patrocinato del Comune di Adelfia e dalla Regione Puglia (“Spesa finanziata con l’avviso anno 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco”). “CLI(ck) con le immagini (in festa!)" è il titolo scelto quest’anno poiché l’iniziativa ha voluto perseguire i medesimi obiettivi dello scorso anno ma con un punto di vista diverso. Le foto che saranno esposte durante la mostra sono, infatti, il frutto di un’esperienza vissuta da numerosi fotografi durante tre giornate di visite guidate nella città di Adelfia, proprio in occasione della Festa dei San Trifone, il 9 10 e 11 novembre.

Con l’obiettivo di far scoprire agli occhi di turisti e fotografi le peculiarità del territorio di Adelfia in occasione della festa di San Trifone, i partecipanti al contest hanno rivolto la loro attenzione a dettagli religiosi e folcloristici della città durante la sua festa patronale. I fotografi selezionati hanno così immortalato l’arrivo delle immagini del Santo Patrono in piazza e tanti altri momenti caratteristici ritratti negli scatti della mostra “Di Santi, Viandanti e Fedeli. La festa dentro l’obiettivo”.

In occasione del vernissage, il 4 dicembre, saranno svelati i nomi dei fotografi in mostra mentre il 17 dicembre alle ore 19,00 è in programma la premiazione.