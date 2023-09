La Cina dei miei sogni: i bozzetti dei costumi realizzati per Turandot in mostra al Museo Civico di Bari

La Cina dei miei sogni: i bozzetti dei costumi realizzati per Turandot da Roberto Capucci saranno in mostra dal 13 al 30 settembre 2023, al Museo Civico di Bari, Strada Sagges, Bari vecchia.

ORARI APERTURA Dal lunedì al venerdì: 9,30-13,30; 17,00-20,00. Sabato 9,30-13,30. Domenica 17,00-20,00. Ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura.

COSTI INGRESSO Si entra pagando il biglietto di ingresso al Museo Storico Civico che consente di visitare anche le mostre in corso senza ulteriori costi. Intero 5,00 euro; ridotto 3,00 euro. Il ridotto è per gli under 25 e per gli over 65.