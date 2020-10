La mostra collettiva “Coloriamoci”presso Divitas di Bari

A partire dal 21 ottobre la galleria d’arte “DIVITAS”, con sede in viale Orazio Flacco 13/b a Bari, si tingerà di mille colori grazie all’esposizione collettiva dal titolo “Coloriamoci”. Oltre venti artisti contemporanei, tra pugliesi e friulani, esporranno le loro opere fino al 5 novembre in una mostra che sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato. Le visite, seguendo tutte le normative anti Covid, potranno aver luogo, quindi, tutti i giorni tranne la domenica, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 21.00, con ingresso libero.

Tra i talenti pugliesi in esposizione, vi sono Michele Agostinelli e Nick Giu, recentemente protagonisti della mostra “Strati d’Arte” appena conclusasi presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. I due artisti appartenenti alla ‘scuderia’ di Asteria Space, progetto vincitore del bando PIN della Regione Puglia, presenteranno negli spazi di DIVITAS opere rappresentative della propria ricerca. Arte materica per Agostinelli, Pop Art per Nick Giu.

Tra gli altri artisti in mostra Luca Alinari, Donatella Bartoli, Francesco Borzani, Carmela

Candido, Giancarlo Caneva, Daniela Ciriello, Pietro De Campo, Maria De Pasquale,

Giusy De Pasquale, Vittorio Maria Di Carlo, Piero Fabris, Athos Faccincani, Viviana Hares, Grazia Iacobbe, Marco Lodola, Tonia Longo, Francesca Marziani, Anna Mazza, Gencer Ozcan, Claudia Raza, Enea Romanelli, Mirella Scotton, Ugo Tapparini, Isa Tavarilli, Michele Voito, Antonio Zucchiatti.

“Coloriamoci” è stata organizzata da Andrea Lanzolla, presidente della galleria d’arte, con la direzione artistica di Michele Agostinelli

Info via mail divitasl@libero.it o telefonicamente Tel.: 3294205094 – 330822677.