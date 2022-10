A Bitonto la mostra collettiva d’arte “IncontrARTI” ad Asteria Space

"L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche; se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati". Fra queste parole, di Carl Gustav Jung, si racchiude il significato più profondo di un incontro, tema a cui sarà dedicata la mostra “IncontrARTI” a cura di Asteria Space. Con un vernissage in programma il prossimo 7 ottobre alle ore 19 nel proprio art showroom, in Piazza Moro 25 a Bitonto, la realtà pugliese, vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, inaugura una collettiva d’arte contemporanea.

Dodici opere fra scultura, fotografia, video arte, arte digitale e pittura, saranno esposte negli spazi di Asteria Space, dunque, dal 7 al 21 ottobre, selezionate con una call rivolta ad artisti pugliesi il cui tema è stato scelto insieme al pubblico dei social. Un mese fa, un sondaggio sulla pagina instagram ufficiale di Asteria Space, aveva chiesto ai follower di decidere su quale argomento incentrare la mostra d’arte in programma nel mese di ottobre.

Così gli otto artisti selezionati, Adriana Giannini, Mariano Paternoster, Angela Regina, Cosimo Damiano Altomare, Giuseppe Dipace, Luigi Scaringello, Oreste Pazienza, Sonia Rucci, sono stati chiamati a confrontarsi, ciascuno attraverso la propria arte, con il concetto di incontro. L'etimologia della parola incontro trae origine dal latino popolare <<incóntra>>, composto dal prefisso in e da contra (contro), ovvero ‘di fronte’. L'incontro, quindi, è letteralmente un "trovarsi di fronte a.."

Trovarsi di fronte qualcuno, qualcosa, ad un'esperienza, ad un'emozione, un luogo nuovo, un tempo inaspettato, ma anche a sè stessi. L'incontro è quello fra il mare e una bimba che lo vede per la prima volta; quello fra i corpi di due amanti che si stringono; o due labbra che si sfiorano in un bacio. Ma incontro è anche quello tra le radici di un albero e la terra che le accoglie; l'intersecarsi tra razionalità e passione che sfocia nel 'peccato originale'. L'incontro è quello tra l'essere umano e la natura ma, allo stesso tempo è quello fra esseri non viventi come lame di rame che si intrecciano fra loro trasformandosi in Arte.

Tutto questo è "IncontrARTI", una mostra in cui pittura, scultura, video arte, arte digitale e fotografia si incontrano, in questo gioco di parole, nell'intimo spazio espositivo di Asteria Space e si aprono al confronto con i visitatori. Una mostra che sfida la tradizione avvicinandosi anche ad un Arte immateriale come quella digitale affiancando, così, proiezioni, video e su schermo, ad opere fisiche.

In occasione del vernissage del 7 ottobre, interverrà Alessandra Savino, giornalista e cultural manager, nonché Ceo e Founder di Asteria Space. La serata sarà accompagnata dalla musica live del giovane pianista Gaetano Degiosa.

Nei giorni successivi la mostra sarà aperta, con ingresso libero, rispettando i seguenti orari: lunedì e mercoledì 16-20; martedì e venerdì 9-13; giovedì 11-18; sabato e domenica 18-20. Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa via mail a info@asteriaspace.it o al seguente numero tel. 3773872180