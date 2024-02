Mostra collettiva “L’onda gialla” a Bari

Dal 3 al 6 marzo 2024 mostra collettiva “L’onda gialla”

Vernissage: domenica 3 marzo ore 18:30

Finissage sabato 16 marzo ore 19:30



Artisti partecipanti:

Michele Volpicella

Guido Corazziari

Luisa Valenzano

Giordano Sidella

Alfredo Briganti Bellini

Rocca Sardone

Aldina H Beganovic

Leonardo Leo Napoletano

Annalisa Schirinzi

Bertha Andrade

Katya Abbrescia

Germana Genchi

Raffaella Spadavecchia

Rosa Arte Catello

Azucena Cruz González

Filly Fiordaliso

Luciana Tomasicchio

Daniela Cipriani

Yazmin Belcerra

Olga Rangel

Testimonianze e recensioni della mostra

del professore Luigi Mastromauro che è stato docente di progettazione della pittura e di cromatologia della prima Cattedra di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Bari.



Galleria Art and MORE

Via Cardassi 24, Bari, Italia



Per visitare la mostra

martedi-giovedì-sabato ore 10 - 21

lunedì-mercoledì-venerdì ore 16 - 21

domenica su prenotazione

info 345 2222 464





https://www.facebook.com/art.and.more.italy