Mostra collettiva "Primavera blu" a Bari

Dal 7 - 20 aprile presso la Galleria Art and MORE Via Cardassi, 24, 70121 Bari BA, Italia arriva "Primavera blu" Mostra collettiva Internazionale.

Il colore blu, nelle sue diverse e più diffuse sfumature, come il blu egiziano, il blu oltremare, il blu cobalto, il blu ceruleo, il blu di Prussia e il blu internazionale di Klein, è stato protagonista di epoche diverse, in cui sono stati generati capolavori senza tempo, dal mondo egizio all'arte contemporanea. Il blu è il colore della calma, della serenità, della stabilità e della fiducia, ma anche della spiritualità e della forza emotiva. D'altra parte, la primavera è tradizionalmente identificata con la rinascita della natura, il disgelo, la fioritura delle piante, il risveglio della natura, e queste caratteristiche l'hanno portata a essere utilizzata come metafora del rinnovamento della vita.

Nella cultura la primavera può anche riferirsi alle idee di rinascita, ringiovanimento, rinnovamento, resurrezione e nuova crescita.

L'obiettivo della mostra è quello di suscitare in noi, attraverso il colore blu di ogni opera, un effetto emotivo, introspettivo e soprattutto rinnovatore.



Artisti partecipanti:

Michele Volpicella

Guido Corazziari

Domenico Casadibari

Luigi Cannone

Aldina H Beganovic

Leonardo Napoletano

Annalisa Schirinzi

Rosa Catello

Katya Abbrescia

Germana Genchi

Rita Marziani

Raffaella Spadavecchia

Luciana Tomasicchio

Cecilia Mangini

Maria Elena Didonna

Barbara Rango

Mariana Tapia

Marielena Lozano



Testimonianze e recensioni della mostra del professore Luigi Mastromauro che è stato docente di progettazione della pittura e di cromatologia della prima Cattedra

di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Performance musicale di

Luis Quaranta

Vernissage

domenica 7 aprile

ore 18:30

Finissage

sabato 20 aprile

ore 19:30

www.art-and-more.it



per visitare la mostra

martedi-giovedì-sabato ore 10 - 20

mercoledì-venerdì ore 16 - 20

domenica su prenotazione



info 345 2222 464