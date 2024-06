Mostra di abiti sartoriali e accessori fatti a mano

Inaugurazione di una mostra di capi sartoriali ed accessori fatti a mano Venerdì 5 Luglio 2024 alle ore 19:00 presso “EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia”, situato a Bari in Via Piave 62.



La mostra sarà accessibile al pubblico nei seguenti orari:

• Mattina: dalle 10:00 alle 13:00;

• Pomeriggio: dalle 17:00 alle 20:00.



Questa esposizione resterà aperta fino a Domenica 14 Luglio 2024 e si concluderà con un finissage alle ore 19:00.



L'evento segnerà l'avvio del laboratorio creativo "BELER di Antonella Cappellano". Questo nuovo spazio creativo offrirà l'opportunità di imparare nuove abilità, creando un ambiente stimolante in cui i partecipanti potranno esprimere la propria creatività e scoprire nuovi interessi.



Antonella Cappellano, fondatrice di BELER, racconta: "L’obiettivo è creare un luogo dove chiunque possa esplorare la propria passione per la moda artigianale. I laboratori saranno aperti a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza, per coltivare un senso di comunità e condivisione".



EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia è orgoglioso di ospitare questo evento che combina l'arte della sartoria con la creatività artistica in un contesto che celebra innovazione ed espressione personale.



Si invitano gli interessati a partecipare a questo evento per apprezzare la bellezza della moda artigianale fatta a mano.



INFORMAZIONI

• Vernissage: Venerdì 5 Luglio 2024 (Ore 19:00)

• Durata: dal 5 al 14 Luglio 2024

• Orari: 10:00-13:00 e 17:00-20:00

• Finissage: Domenica 14 Luglio 2024 (Ore 19:00)

• Luogo: EVOLUX (Via Piave 62, Bari)



CONTATTI

• Nome e Cognome: Antonella Cappellano

• Cellulare: 375 84 93 264

• E-mail: belerbyantonella@gmail.com