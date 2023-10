“DIRAMAZIONI, Branchings - Iinternational Photography Exhibit

La mostra si inserisce all’interno di BARIcode , il nome dell’iniziativa di divulgazione della scienza e trasferimento di conoscenza al territorio, organizzata insieme da CNR, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, INFN, LUM, ARTI, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio Niccolò Piccinni, cogliendo come stimolo i festeggiamenti del CNR che compie, nel 2023, 100 anni dalla sua fondazione. Il nome ricorda il codice a barre, ma emerge anche il nome della città di Bari. Il messaggio è che Bari propone un nuovo codice culturale, identificativo, delle scienze e delle arti, in un rapporto di scambio e dialogo. Il tema scelto per BARIcode – Edizione zero è l’albero, che in tutte le culture è considerato un simbolo universale della vita. L’albero rappresenta la forza, la resilienza e la crescita. In molte culture, l'albero è connessione tra la terra e il cielo, materializzazione naturalistica di saggezza e conoscenza. Gli alberi e le foreste sono elementi di fondamentale importanza per la salute dell'ambiente, preservano e migliorano le condizioni del suolo e sostengono la biodiversità fornendo cibo e ricovero per innumerevoli specie animali e vegetali.

“Diramazioni”, Mostra Fotografica, Bari 23-27 ottobre 2023

Si chiama “DIRAMAZIONI | Branchings” la mostra fotografica organizzata dal CNR in collaborazione con l’@AFNI – Associazione Fotografi naturalisti italiani in occasione di BARIcode. La mostra sarà allestita dal 23 al 27 ottobre 2023 nei suggestivi spazi del Fortino Sant’Antonio, cerniera tra la città vecchia e il mare. In “DIRAMAZIONI | Branchings”, un gruppo selezionato di 29 rinomati fotografi locali, nazionali ed internazionali racconta con la propria sensibilità artistica e con la propria visione personale, ora naturalistica ora poetica od onirica, il proprio rapporto con gli alberi. “DIRAMAZIONI | Branchings” non è un concorso fotografico, ma una selezione ragionata di autori ed opere che tenteranno di ricreare nel loro insieme l’emozione di una escursione sentimentale in una foresta di immagini. La selezione delle opere fotografiche sarà curata da Fabrizio Cillo (ricercatore CNR; IG @fabcillo) e Leonardo Battista (fotografo professionista; IG @batt_leo), entrambi soci di @AFNIPuglia Ingresso libero Espongono: Antonio.Aleo.Photography Antonio Aleo, Giorgio Amato, Nicola Amato, Francesco Ambrosi, Pietro Amendolara, Leonardo Battista, Paola Buonomo, Giovanni Cenerino, Fabrizio Cillo, Luca De Siena, Daniele Frigida, Beppe Gernone, Franco Giacopino, Giulio Ielardi, Sara Jazbar, Fernando Lucianetti, Ana Muntada Sagrado, Francesco Paci, Melchiorre Pizzitola, Felice Placenti, Valentina Rosati, Giovanni Stimolo & Renzo, Simona Tedesco, Mauro Tronto, Annemiek Wauben, Julia H. West, Alberta Zallone, Luca Zampini.

Luogo: Fortino Sant’Antonio, Bari Vernissage: Lunedì 23 ottobre 2023, ore 17 ingr. Lungomare Imperatore Augusto, Bari Giorni e orari di apertura: 23-25 ottobre, ore 10-19,30; 26-27 ottobre, ore 16-19

Tutte le iniziative di BARIcode : https://centenario.cnr.it/evento/barcode-edizione-zero-del-festivalscientifico-cittadino/