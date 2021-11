A Bari la mostra fotografica “Domani” di Antonio Nitti e Pino Di Cillo

Martedì 30 novembre, alle ore 18.00, nell’ Ex Palazzo delle Poste in Piazza Cesare Battisti a Bari si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Domani” di Antonio Nitti e Pino Di Cillo, a cura di Pio Meledandri promossa dall’Associazione Culturale Artiemiele con il patrocinio della Città Metropolitana e dell’Università degli Studi di Bari.

Interverranno Francesca Pietroforte (consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Ico Biblioteca e Musei), Pio Meledandri (Presidente Artiemiele) e gli autori Antonio Nitti e Pino Di Cillo.

Al termine della presentazione si terrà un reading poetico dell’attore Ciro Neglia accompagnato da Luciano Neglia alla chitarra acustica e Michele Carnimeo alla armonica a bocca. Il progetto grafico è di Francesco Rega.

Gli scatti di Antonio Nitti e Pino Di Cillo, realizzati prima della pandemia, ritraggono momenti individuali e collettivi di persone che si rapportano al cibo: è un’occasione per parlare più in generale di uomini e donne alla ricerca del benessere psicofisico, imbastendo un percorso volto a cogliere i diversi momenti di relax vissuti da sconosciuti ai tavolini dei bar o davanti alle paninoteche notturne, sul mare. I soggetti di Antonio Nitti, come anime della notte, si muovono nel buio camminando sulla sabbia, annusano in silenzio l’odore della carne bruciata e si avvicinano alle luci del punto di ristoro, che squarciano l’oscurità, là dove il fumo e il profumo del cibo sono più forti. Pino Di Cillo analizza gli spazi del relax partendo da Roma per arrivare lontano, fino a Tromsø in Norvegia. Girovago instancabile, l’autore scrive con la luce le storie brevi e occasionali di avventori o viaggiatori come lui.

La mostra vuole stimolare il pubblico nella ricerca di risposte sul destino ancora incerto che ci attende, tra emozioni inibite e buoni propositi alla scoperta di un trasformato spirito di condivisione degli spazi pubblici e di rinnovati itinerari collettivi.

La mostra sarà visitabile fino al 10 dicembre 2021.

Orari: da lunedì venerdì 9:00/20:00 - Sabato 8:30/18:00 - domenica chiuso.

Ingresso libero: green pass/mascherina/distanza sicurezza.