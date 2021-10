A Bari la mostra “Libere - ritratti e rappresentazioni di donne capaci di libertà” dell'artista Laura Scalera

Il coordinamento Bari Pride e l'associazione Mixed lgbti, invitano la cittadinanza al vernissage della mostra “Libere - ritratti e rappresentazioni di donne capaci di libertà” dell'artista Laura Scalera che avrà luogo stasera venerdì 1 Ottobre 2021, a partire dalle ore 19:00 presso la sede dell’associazione Mixed lgbti in via Abbrescia 13, Bari.

La mostra è formata da diciotto ritratti di donne libere da pregiudizi, paure, stereotipi e ruoli predefiniti. Le energiche pennellate dell'artista Laura Scalera segnano le tappe di un viaggio che va dal continente americano alla penisola araba, passando per il Mediterraneo, durante il quale scoprire volti, storie, lotte e destini di donne da imparare e tenere a mente per costruire un futuro in cui tutte le donne siano libere di autodeterminarsi. “Libere” nelle rappresentazioni artistiche di Laura Scalera è, infatti, sia aggettivo che esortazione da diffondere e coltivare.

Le opere sono accompagnate dalla proiezione di immagini e scatti d'epoca riprodotte in successione reiterata con sottofondo musicale del musicista libanese Claude Chalhoub. Durante la serata si esibirà il coro lgbti+ ‘DoReMixed’ e sarà servito un aperitivo di benvenuto, i cui proventi saranno destinati all'organizzazione del Bari Pride (l'evento è totalmente autofinanziato).

Parteciperà alla serata anche la cantante Eleonora Magnifico, scelta dall’artista L. Scalera per rappresentare la libertà di essere se stess* e di autodeterminarsi e ritratta in uno dei quadri della mostra.

L'ingresso è libero e gratuito previo possesso di green pass in osservanza alle normi vigenti in materia di contrasto e prevenzione alla pandemia di Covid-19.

La prenotazione è obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/vernissage-libere-ritratti-e-rappresentazioni-d-tickets-178773445187

