'Equilibrio Squilibrio', Sculture e installazioni di Francesco Granito

La mostra Equilibrio Squilibrio, curata da Carmelo Cipriani e promossa da Domus Milella in collaborazione con l’Alliance Française di Bari, è dedicata alle sculture e installazioni di Francesco Granito. Nella mostra è presentata la produzione scultorea dell’ultimo ventennio dell’artista, con alcune, significative presenze dei due decenni precedenti. La mostra, distribuita tra il salone del piano nobile e il cortile interno, è articolata attorno a due nuclei concettuali: nel salone al piano nobile il confronto tra pesantezza della materia e leggerezza della forma, nel giardino pensile (tra i pochissimi presenti nel centro storico di Bari) l’incontro tra la complessità dell’arte e la levità del gioco e dell’infanzia. Un duplice rapporto a cui esplicitamente rinvia anche il titolo. La mostra si avvale di un allestimento appositamente progettato da Domenico Potenza, architetto e docente presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Pescara.

Biografia dell’artista

Francesco Granito intreccia nel suo linguaggio leggerezza e fragilità contrapposto alla pesantezza del materiale usato nelle sue sculture. La sua ricerca è improntata alla sottrazione di peso, focalizzata sull’ingrandimento delle forme e il superamento della materia. Originario di Apricena studia all’Istituto d’arte di Bari e successivamente si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bari. Nel corso della sua carriera ha partecipato a diverse mostre collettive e personali, tra cui “Una nuovissima generazione” a Siena, a cura di Enrico Crispolti (1985), “XI Quadriennale d’Arte Roma” (1986), “Ti lancio un pensiero” Mostra personale al Castello di Barletta (2003) “Equlibrio Squilibrio” Mostra personale Parkers Hotel di Napoli (2016), oltre alla collaborazione per enti pubblici e privati per la realizzazione di opere monumentali.

Il catalogo, contenente i testi critici di Carmelo Cipriani e Vincenzo Velati, sarà presentato in occasione del finissage della mostra.

L’ingresso alla mostra sarà contingentato in ottemperanza alle misure anti-COVID e sarà consentito ai soli possessori di Green Pass. All’ingresso si procederà alla misurazione della temperatura corporea e sarà disponibile il gel disinfettante. È obbligatorio l’uso della mascherina durante la permanenza degli spazi della mostra.

