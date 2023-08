A Corato la 55esima edizione de “Il Pendìo” dedicata a Nicola Tullo

Si inaugura Mercoledì 23 Agosto la 55esima edizione de “Il Pendìo” mostra riservata ai giovani artisti d’Italia, organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, UNPLI Puglia APS e finanziato dall'Avviso 2023 per l'erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco della Regione Puglia nell'ambito del più ampio progetto "Il Pendio Plus".

La 55esima edizione de Il Pendìo è dedicata a Nicola Tullo pittore di grande fama nazionale e internazionale e professore presso i licei artistici, nonché più volte componente di giuria della mostra concorso e vincitore della prima edizione nel 1962.

La cerimonia di inaugurazione sarà preceduta dalla premiazione degli artisti vincitori dell’edizione 2023 che si terrà alle ore 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele, unitamente a un dialogo con gli stessi. A seguire il taglio del nastro in Via San Benedetto presso gli spazi dell’Ex Refettorio del Monastero dei Benedettini alla presenza di:

Grazia Di Bari – Consigliera della Regione Puglia Delegata alla Cultura;

Aldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia;

Corrado De Benedittis – Sindaco del Comune di Corato;

Beniamino Marcone – Assessore alla Cultura del Comune di Corato;

Rocco Lauciello – Presidente UNPLI Puglia APS;

Gerardo Strippoli – Presidente Pro Loco Quadratum.

Sarà inoltre presente la commissione di esperti composta da Mario Di Puppo facente funzione di Presidente, Daniela Raffaele in arte Clitorosso, Lucia Torelli, Annamaria Paparella, Rosalinda Romanelli e Maria De Benedittis, i cui lavori sono iniziati dal mese di Luglio per la valutazione e selezione delle opere presentate al concorso.

E' in programma un’edizione ricca di attività come workshop, degustazioni, estemporanee d’arte e performance artistiche e musicali. Da non perdere il concerto di Livia Mattos fisarmonicista, cantante e compositrice di origini bahiane, accompagnata da tuba (Jefferson Babu ) e batteria (Rafael Batera ) in programma Domenica 27 Agosto in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 21:00. Mercoledì 30 Agosto, invece, sempre in Piazza Vittorio Emanuele alle Ore 21:00 si terrà il concerto di Marco Guazzone cantautore, autore e compositore di colonne sonore, accompagnato da Arale e Kaput. Sono ancora aperte infine le adesioni per l’estemporanea d’arte in programma Martedì 29 agosto in via San Benedetto, a partire dalle ore 19:00. Gli artisti interessati a partecipare all’estemporanea possono inviare una richiesta di adesione via mail a ilpendio@prolococorato.it allegando una breve biografia.

La mostra sarà fruibile fino al 30 Agosto dalle 19:00 alle 23:00