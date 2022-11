World Press Photo Exhibition 2022: il meglio del fotogiornalismo al Teatro Margherita di Bari fino al 13 novembre

La mostra è il risultato del concorso che, ogni anno dal 1955, l'omonima fondazione olandese indice con il duplice obiettivo di raccontare, attraverso la fotografia dei grandi autori, gli avvenimenti cardine della storia contemporanea e di tutelare la libertà di informazione, di inchiesta e di espressione.

Il percorso espositivo, che quest’anno si presenta in una veste rinnovata, fornisce la possibilità di approfondire storie ed ascoltare una molteplicità di voci, diventando uno specchio che riflette il mondo e le sue peculiarità.

Le opere fotografiche vincitrici di questa edizione, ed esposte in mostra, sono 136, tra cui 2 cortometraggi documentari, selezionate da una giuria internazionale tra le 64.823 opere candidate dai 4.066 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo.

I contenuti seguono una narrazione che procede secondo le aree geografiche del mondo, offrendo una distribuzione delle informazioni equilibrata, non solo dal punto di vista tematico, ma anche dal punto di vista geografico.

Per ciascuna area del mondo, le opere esposte sono suddivise a seconda della modalità di racconto utilizzata dall’autore: Foto singola, Storie, Progetti a lungo termine e Open Format (categoria che comprende opere realizzate secondo tecniche miste, contaminando la fotografia con altri linguaggi visivi).

La giuria internazionale, infine, ha decretato le quattro opere vincitrici a livello internazionale, una per ciascuna modalità di racconto, tra le quali l’attesissima World Press Photo of the Year 2022: scattata dalla fotografa canadese Amber Bracken per il New York Times, la fotografia riporta alla memoria il ritrovamento dei corpi di 215 bambini in una tomba rinvenuta nei pressi della Kamloops Indian Residential School, in Canada, istituto costruito alla fine dell’Ottocento per accogliere i piccoli indigeni indiani.

