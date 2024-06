Mostra fotografica "Are you sensual experience?"

Gianni Cataldi, ospite del punto vendita Foto Diego, presenta "Are you sensual experience?"

All'inaugurazione, in compagnia dell'autore la giornalista di Repubblica Gilda Camero.



"Quando si parla di sensualità e sesso, ritengo ci siano ancora tabù da abbattere."



Sensualità, sesso, solitudini, ma soprattutto corpi, come esperienza di nuova libertà, convivenza in poliamore, libertà di vestire la propria pelle o di spogliarla. Libertà di scegliere chi essere.