Mostra fotografica "Dualità"

“EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia di Domenico Fornarelli” è lieta di presentare la mostra di arte fotografica “Dualità” aprendo le porte della galleria all’autore Giuseppe Q. Lupoli che è stato protagonista di esposizioni artistiche a livello locale ed internazionale, nel cui storico delle prime esibizioni si annovera la Fondazione Amedeo Modigliani.

Nella riflessione artistica dell’autore emerge un chiaro desiderio di armonia e semplicità che parte dall’interiore e sfocia nell’esteriore grazie ad un equilibro in netto contrasto con il caos giornaliero e contemporaneo. L’autore ha, inoltre, sviluppato un approccio alla vita personale che lo porta ad evolversi di continuo senza snaturarsi. Infine, l’autore adopera l’ambiguità come raffinato strumento artistico, sollevando domande aperte rispetto alla pretesa di fornire risposte univoche. Infatti, le sue opere non sono né descrittive né narrative, ma stimolano la curiosità del fruitore, scovando messaggi attraverso simboli universali, ma a cui ognuno attribuisce significati personali.

La mostra si terrà a Bari in Via Piave 62 al piano terra dal 20 al 27 Gennaio 2024 e presenterà due collezioni: “Vegan’s Models” e “Tout à Paris”.

Le due collezioni presentate sembrano apparentemente dotate di differente identità poiché appartengono a due generi, processi e linguaggi differenti. Infatti, da un lato l’autore non fornisce risposte, ma pone domande nel sistema consumistico; dall’altro cattura istantanee e fascinose atmosfere di un’elegante città senza tempo.

A ben vedere, in realtà, i due progetti sono unitari e complementari, la cui chiave di lettura è concettuale, rendendo lo spettatore direttamente coinvolto.

Sabato 20 Gennaio 2024 alle ore 19:00 si terrà il vernissage della mostra con un buffet ed un rinfresco per la presentazione di tutti i protagonisti coinvolti e si invita alla partecipazione.

Nei giorni successivi sarà possibile visionare le opere con un’eventuale conversazione con l’autore su richiesta.

Sabato 27 Gennaio 2024 alle ore 19:00 si terrà il finissage, in cui si ringrazieranno tutti coloro che hanno voluto partecipare.

__________________________

EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia

Via Piave 62 - 70125 - Bari



evoluxfotografia@gmail.com