Mostra fotografica e dibattito "Queer è ora"

Il 17 maggio, Giornata contro l’Omobilesbotransfobia (“International Day against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia”), si celebra in tutto il mondo la data in cui l’OMS ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali e da quel giorno è stata definita come una “variante naturale del comportamento umano”.



Nonostante questo l’omosessualità resta ancora criminalizzata e punita con la pena di morte o con il carcere a vita in settantadue paesi; le persone omosessuali e trans continuano ad essere oggetto di crimini, violenze con discriminazioni nel lavoro e nei sistemi d’istruzione.



L’Associazione “Transparent”, in collaborazione con il circolo Arci di Trani “(H)astarci”, l’Arcigay BAT, le associazioni Indie Club e Prisma, con il contributo economico del comune di Trani, portano nella città di Trani “Queer è ora”, una mostra fotografica nata da una ricerca artistica e sociale che racconta le storie e i vissuti di quindici persone e gruppi appartenenti alla comunità LGBTQIA+ all’interno dei Centri Anti Discriminazioni di Genova, Foggia, Bari e Taranto.



La mostra sarà inaugurata alle 18.30 all’interno della Biblioteca comunale “Giovanni Bovio” presso la “Sala Ronchi”. Prevederà l’apertura con i saluti istituzionali del Sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro e del Consigliere Comunale, Luca Morollo e a seguito una discussione sul tema alla quale parteciperanno: Francesca Sorge, referente diritti civili circolo (H)astarci di Trani, Prof. Gianfranco Petruzzella, Arcigay Bat, Alessia Rollo, fotografa e artista visiva e Gaia Barletta, operaia culturale e attivista queer.



A termine dell’inaugurazione, la serata continuerà con un momento informale presso “Teca Bevuta Naturale” con dj set e live della band “Viaggi Andromeda”, durante il quale verrà promosso il sesso sicuro con la distribuzione gratuita di condom.