Mostra pomologica, biodiversità e risorse genetiche in agricoltura "Frutti antichi nella città vecchia" al Fortino S. Antonio

Nell’ambito di BarIcode Festival Scientifico Cittadino (edizione Ø), organizzato in occasione dell’anniversario dei 100 anni di fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, insieme al Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” e ai 4 Progetti Regionali per l’Agrobiodiversità delle specie arboree ReGeViP, ReGerOP, ReGeFruP 2.0 e 2.1, (PSR Puglia 2014-2022, Misura 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura), ha curato l’allestimento e l’apertura di una Mostra Pomologica di frutti antichi finalizzata a divulgare studi e ricerche sul tema, promuovere la conoscenza e la valorizzazione del grande patrimonio di biodiversità agraria Pugliese, risorsa imprescindibile per l’innovazione varietale e per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, delle invasioni di organismi alieni e della sostenibilità ambientale.

La Puglia per posizione geografica e vocazione mercantile, è stata terra d’incontro di popolazioni Mediterranee che hanno arricchito il territorio con propri patrimoni culturali ed agricoli, ponendo le basi perché la regione diventasse una culla di agrobiodiversità. Il successo della Puglia Biodiversa, attraverso numerose analoghe manifestazioni sul territorio, oltre a evidenziare l’interesse del largo pubblico per la biodiversità locale, testimonia il ruolo didattico che lo strumento della mostra pomologica riveste nell’educazione delle giovani generazioni e della cittadinanza. Educazione alla cultura e la ricerca scientifica, ad una sana alimentazione consapevole, alla stagionalità ed il consumo a km 0 dei prodotti locali, alla conoscenza delle radici della cultura rurale e culinaria della nostra terra.

L’appuntamento è fissato per il 23, 24, 25 e 26 ottobre 2023 negli splendidi e suggestivi spazi espositivi della sala interna del “Fortino S. Antonio” nel borgo antico. In contemporanea gli stessi locali ospiteranno una Mostra fotografica internazionale dal titolo “Diramazioni”. Le mostre saranno visitabili gratuitamente nei primi 3 giorni dalle 10:00 alle 19:30, il giovedì dalle 10:00 alle 18:00 (ingressi da Via Re Manfredi e dal Lungomare Imperatore Augusto). https://centenario.cnr.it/evento/barcode-edizione-zero-del-festival-scientifico-cittadino/