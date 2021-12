A Polignano a Mare la mostra “Festa di Compleanno, Elogio al Passato” di Giorgio Di Palma

Una mostra del maestro ceramista Giorgio Di Palma, per esaltare oggetti di uso quotidiano ma carichi di significati estetici e concettuali, una due giorni di workshop sull’arte della ceramica e sulla microeditoria, e il più ampio progetto di coinvolgere il territorio per riscoprire il valore dell’arte e dell’artigianato come promozione delle diversità e simbolo di responsabilità civica, connettendo le persone e sviluppando nuove relazioni.

Questo il percorso e gli obiettivi dell’evento “Festa di Compleanno, Elogio al Passato” del ceramista Giorgio Di Palma, un progetto di arte pubblica ed espositiva dell’Associazione culturale Pigment Workroom, in collaborazione con l’artista Giorgio Di Palma, la Fondazione Museo Pino Pascali, Cime e l’APS Zic Zic, finanziato dall’avviso STHAR LAB della Regione Puglia e affidato dal Comune di Polignano a Mare.

Attraverso l’elogio alle feste di compleanno passate, il progetto mira ad indagare i sentimenti e le emozioni dei cittadini che hanno assistito alla mutazione del loro borgo marinaro ed agricolo in uno dei poli principali del turismo internazionale. Così la comunità polignanese da anni si interroga su come far dialogare la cultura passata con la cultura contemporanea, esattamente come Pino Pascali ha fatto in passato, criticando la società dei consumi e valorizzando la civiltà contadina per entrare nei musei di tutto il Mondo.

All’inaugurazione, moderata da Domenico Matarrese, P.O. dell'Area Pubblica Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Polignano, hanno partecipato Chiara Pepe, Assessore alla Cultura di Polignano a Mare, Aldo Patruno, Direttore del dipartimento Turismo della Regione Puglia, Mario Nardulli, Presidente Pigment Workroom, Vito Cramarossa, direttore CIME, Rosalba Branà, Direttrice Fondazione Museo Pino Pascali, Giorgio Di Palma, artista e autore delle opere esposte.

PROGRAMMA

DAL 16/12/2021 AL 20/01/2022

- Mostra “Festa di Compleanno, Elogio al Passato”

del ceramista Giorgio Di Palma & Pigment-Wr

Museo “Pino Pascali” – Polignano a Mare

15/01/2022

- Workshop di ceramica con Giorgio Di Palma, che guiderà i partecipanti nella realizzazione di alcuni oggetti in ceramica che entreranno a far parte dell’allestimento della mostra.

Cosa non può mancare alla nostra festa? Preparate a sporcarvi e aiutateci a realizzarla!



ore 16:00 - 20:00

Museo “Pino Pascali” – Polignano a Mare

16/01/2022

- Workshop di Microeditoria a cura di ziczic, che partendo dalle foto ricevute dai cittadini polignanesi, porterà ognuno dei partecipanti a reinventare gli scatti con la tecnica del collage. La commistione di fotografie e di nuove forme create utilizzando diverse tipologie e cromie di carte di risulta, sarà il linguaggio con cui ogni partecipante racconterà la propria idea di festa. I singoli collage, realizzati da adulti e bambini che lavoreranno fianco a fianco, saranno raccolti in un piccolo album fotografico, rilegato a mano e che verrà in seguito inserito negli archivi del Museo Pino Pascali.



ore 16:00 - 20:00

Museo “Pino Pascali” – Polignano a Mare

* Entrambi i laboratori sono gratuiti su prenotazione (disponibile al link https:// festadicompleannoalmuseo.it/ workshop/ ) sino ad esaurimento dei posti disponibili per i soli possessori di green pass. Per garantire la massima affluenza e sicurezza nonostante le limitazioni covid, abbiamo previsto due turni da 12 (da confermare attraverso una email di risposta).