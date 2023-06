Le vite di Anthony, Maurizio, Andrea e Angela in foto per combattere lo stigma dell'Hiv: la mostra all'ex Palazzo delle poste

L'esposizione inaugurata questa mattina è uno degli eventi del congresso ICAR - Italian conference on Aids and antiviral research, che vede anche controlli in piazza con esperti

Quattro vite in mostra per raccontare - e combattere - lo stigma dell'Hiv: si intitola 'Una storia positiva' l'esposizione fotografica curata da Simone Cerio inaugurata questa mattina all'interno dell'ex Palazzo delle poste di piazza Cesare Battisti. Un evento 'sparso' per la città, che include anche alcune postazioni dotate di QR code dislocate in città, che condurranno i visitatori verso la sede centrale. L'iniziativa rientra all'interno del congresso Icar - Italian Conference on Aids and Antiviral Research organizzato da Simit, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, punto di riferimento per la comunità scientifica in tema di HIV-AIDS, epatiti, infezioni sessualmente trasmissibili e virali. La quindicesima edizione del congresso, patrocinato dal Comune di Bari, si terrà presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” e vedrà la partecipazione di oltre mille tra specialisti e clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori sociali, volontari delle associazioni e pazienti.

I controlli in piazza

Icar darà anche la possibilità di effettuare gratuitamente il test per HIV, HCV e sifilide: i test salivari e capillari, rapidi e gratuiti, saranno disponibili per tutta la cittadinanza presso la fontana di piazza Umberto I (adiacente alla sede congressuale) il 14 giugno dalle 16 alle 20, il 15 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 20, il 16 giugno dalle 11 alle 18. Il test è gratuito, affidabile e richiede pochi minuti. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Medici con l’Africa Cuamm e di Cama Lila.