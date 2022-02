“In Giro per Bari” Mostra di fotografia di Rocco Errico dall’archivio della Fondazione Giuseppe Di Vagno

Un viaggio per immagini per la Bari degli anni settanta con le preziose fotografie di Rocco Errico, patrimonio della Fondazione Di Vagno di Conversano, che grazie a Contempo - produzioni per l’arte e la cultura contemporanea, saranno esposte in mostra dal 24 febbraio al 13 marzo a Bari all’Ex Palazzo delle Poste.

Rocco Errico è stato uno dei reporter più noti degli anni ottanta, ha espresso la sua passione civile e sociale militando nel PSI e ritraendo con la sua macchina fotografica la vita, la sofferenza, le vicende delle persone comuni, con una naturale preferenza per quelle meno fortunate. In questa mostra dal titolo “In giro per Bari” si possono ammirare i suoi reportage dedicati al capoluogo pugliese. In accostamento alle sue foto la curatrice Valentina Iacovelli ha selezionato il lavoro di Silvestro Simeone, reporter di Locorotondo, classe 1992. Il progetto - realizzato da Contempo produzione per l’Arte e la Cultura Contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921), Città Metropolitana. Promosso da Regione Puglia “PiiiL Cultura in Puglia”, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, università degli studi di Bari “Aldo Moro” - sarà presentato in anteprima alla stampa mercoledì 23 febbraio alle ore 11.