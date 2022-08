Mostra internazionale “Volammo davvero. Fabrizio De Dndré nei libri d’artista”

Un omaggio al grande Fabrizio De André. Oltre 60 opere-libro di qualificati artisti italiani e stranieri in mostra dall’1 al 7 settembre 2022 presso la Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo (Ba).



Ancora una volta il libro d’artista, come oggetto utopico e libertario, organismo vivente, entità poliforme che sfugge a qualsiasi classificazione, sarà custode del canto libero di una voce, una voce d’oro, che mai tacerà.



La Mostra internazionale “VOLAMMO DAVVERO. Fabrizio De André nei Libri d’artista”, curata dal Presidio del Libro_Archivio del Libro d’Artista VerbaManent di Sannicola (Lecce) in collaborazione con il musico e scrittore Fabio Zuffanti, sarà inaugurata giovedì 1 settembre alle ore 19.30.

Introduce Nicolò Carnimeo (docente universitario e scrittore). Intervengono Michele Sollecito (Sindaco del Comune di Giovinazzo) e Fulvio Frezza (autore del libro “Furono baci e furono sorrisi. Dieci anni di Fabrizio De André”). Intermezzi musicali a cura di Domenico Mezzina (chitarra e voce).



Accesso consentito previa prenotazione, e relativa conferma, inviando un’e-mail a: info@vedettamediterraneo.it



L’evento è il primo di due organizzati dall’associazione “Vedetta sul Mediterraneo” e inseriti nel progetto “Giovinazzo... che accoglie”, il contenitore promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Giovinazzo nell’ambito dell’estate giovinazzese 2022.



La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.30. Ingresso libero.