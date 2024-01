Mostra 'La magia dell'abito d'epoca' al Teatro Kursaal'

L’associazione “Le Antiche Ville” odv, l’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, organizzano una mostra d’abiti e accessori d’epoca presso la Sala Cielo del Kursaal Santalucia di Bari. Il periodo storico dei manufatti in esposizione va dalla fine del Seicento ai primi anni del Novecento. Tutti gli accessori in mostra sono stati donati ai due succitati enti da famiglie della borghesia di Bari, Mola, Rutigliano, Andria, Conversano e Noicattaro. L’Ecomuseo, sin dalla sua nascita, si è posto come finalità prioritaria la riscoperta e la conoscenza del passato del proprio territorio, per meglio valorizzare il presente e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza ed è stato riconosciuto dalla Regione Puglia “Ecomuseo di interesse regionale”. I suddetti enti, tra le numerose attività svolte, hanno privilegiato l’attenzione e l’interesse per gli abiti e agli accessori d’epoca, non trascurando il moderno, avendo bandito nel 2013 un concorso per giovani stilisti di cui sei abiti, vincitori dell’ultima edizione, saranno esposti nella mostra in oggetto. In questo evento si sposano egregiamente l’antico e il moderno e al tutto fa da splendida cornice la Sala Cielo del Kursaal Santalucia. La mostra è stata allestita con grande professionalità dalla dott.ssa Monica Cannillo, esperta di restauro di tessuti antichi, con il coordinamento effettuato dalla prof.ssa Fannj Massimeo, componente del Consiglio Direttivo dell’associazione “Le Antiche Ville” odv. Un grazie va all’Istituto Professionale L. Santarella - S. De Lilla di Bari che, con le sue allieve, curerà il servizio d’accoglienza. Un grazie allo studio grafico Mariano Argentieri che ha curato la comunicazione.

Inaugurazione SABATO 3 FEBBRAIO - ORE 18.00 Visitabile da domenica 04 a sabato 10 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.