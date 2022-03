A Ruvo di Puglia la mostra fotografica 'Mestieri e Passioni' di Livio Minafra

Prezzo non disponibile

Dal 13/03/2022 al 04/04/2022

Ci sono le mani e l’autentica fatica del gommista ruvese Franco Chiarulli, dello scalpellino Nicola Di Gioia, del barbiere Antonio Montaruli e del calzolaio Ciro Tristano nel racconto dei mestieri, antichi e mai dimenticati, raccolti dal fotografo Mauro Ieva e dal musicista e compositore Livio Minafra nella mostra fotografica dal titolo Mestieri e Passioni, con la co-direzione artistica di Michelangelo Campanale e della compagnia La Luna nel Letto. Un’esposizione composta da 14 scatti che sarà inaugurata domenica 13 marzo alle ore 18.30 nel Foyer del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e visitabile, gratuitamente, fino a lunedì 4 aprile 2022.

Immagini il cui scatto porta la firma dello stesso ruvese Mauro Ieva e che raccontano la quotidianità di una generazione di lavoratori che, negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, affidavano alle mani la propria professionalità e, con essa, l’identità del proprio ruolo sociale. Un viaggio all’indietro che profuma di botteghe e di tempi che furono, ma che svela al contempo un grande senso di attualità, perché riporta agli occhi di chi oggi osserva un intero sistema fatto di valori, di uomini, di donne, di storie autentiche che è importante ritrovare.

Quattro autoritratti e due dittici per ciascuno dei mestieri raccontati, per un percorso fotografico frutto di una ricerca nata tra le strade di paese, dall’ascolto dei racconti degli anziani nelle piazze, dal ricordo delle botteghe che oggi non ci sono più: è ciò che rende Mestieri e Passioni una mostra fotografica di narrazione antropologica, che l’autore esalta grazie alle composizioni musicali di Livio Minafra, musicista e compositore originario di Ruvo di Puglia.

La mostra Mestieri e Passioni è la terza esposizione realizzata nell’ambito della rassegna di musica e fotografia dal titolo L’Arte della Memoria che, all’interno della programmazione del nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, intende aprire uno spazio di frontiera tra processi educativi e nuove cittadinanze, nel quale si affrontano la necessita? di “essere” e il “farsi luogo” come impegno culturale.