Al Museo Civico di Bari, la mostra fotografica “Blues Tarot. Un viaggio interdisciplinare nel mondo dei Tarocchi” dell’artista Maria Martinelli e il ricco calendario di eventi in programma da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Amici di Ernest Verner con il patrocinio del Comune di Bari, Assessorato alla Cultura e della fondazione Gianfranco Dioguardi.

I protagonisti del viaggio negli Arcani dei Tarocchi sono i musicisti e gli strumenti che l’artista ha incontrato e fotografato durante un viaggio lungo il Mississippi, nei luoghi icona della storia musicale, Chicago, St Louis, Mephis, Nashville e New Orleans.

La struttura di ciascun Arcano riprende, nelle linee fondamentali e in alcuni particolari importanti, quella della carta originale ma lo scopo dell’opera è di cogliere il senso più profondo di ogni Arcano e tradurlo in immagine e in musica.

Infatti, a partire dalla mostra, il progetto Blues Tarot intraprende un viaggio interdisciplinare, semiologico, letterario, filosofico, artistico e musicale, nel mondo dei Tarocchi, con un ricco calendario di eventi:

Giovedì 16 ore 18.15 - 20.00 Vernissage

Saluti istituzionali

Ines Pierucci, Assessora alla Cultura Comune di Bari

Dialogano con l’artista

Lucia Anelli, critica d’arte

Patrizia Calò, bibliotecaria

Rosa Anna Pucciarelli, docente Accademia di Belle Arti di Bari

Venerdì 17 ore 18.15 - 20.00

Dialogano con l’artista

Roberta Arrigoni, formatrice ed esperta di Tarocchi

Daniele Laganà, presidente Associazione Il Cervo Bianco, Napoli

Sabato 18 ore 18.15 - 20.00

Dialogano con l’artista

Marienza Benedetto, docente Università di Bari

Grazia Giardiello, docente Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e sceneggiatrice

Daniele Pegorari, docente Università di Bari

Domenica 19 ore 18.15 - 22.00 Finissage

Fabrizio Versienti dialoga con Pierpaolo Martino

· Performance musicale con Francesco Casalino (chitarra), Paolo Fioretti (chitarra), Giacomo Fronzi (piano), Pierpaolo Martino (basso), Maria Martinelli (voce), Angelo Pantaleo (percussioni).

Manifestazione supportata da: Tecnologie Tessili, HaccaaDueO, Altro&Bio, Atelier 27, NaturaSì via De Ruggiero Bari, La Supertecnica, Copynet, Rasciasound, Acustica, Artiemiele, Torrevento, Beppe Concordia, Mamapulia, Lavorazione&Service, Libreria Roma, Paola De Santis e Valeri Tarasov.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 al 19 maggio, secondo gli orari del museo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alla 13.30. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5€, ridotto 3€) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori. Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.