“Correndo con i lupi”, al Museo Civico la mostra di illustratori estoni, lettoni e lituani, a cura di Viive Noor

Il Console Onorario della Repubblica di Estonia a Bari, Avv. Giuseppe Iazeolla, ha il piacere di comunicare che arriva a Bari, al Museo Civico “Correndo con i lupi - Mostra di illustratori estoni, lettoni e lituani”. Il percorso espositivo è composto da 65 opere di illustratori provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, scelte dall’artista e illustratrice Viive Noor, che è anche curatrice della mostra.

Il filo conduttore delle opere - tutte illustrazioni di libri per bambini - è il lupo, figura importantissima delle tradizioni popolari e delle fiabe. Il lupo nel mondo nordico è considerato simbolo di saggezza e indipendenza, collaborazione e protezione del suo branco, ma anche portatore di una velata nostalgia, che, durante la luna piena, riporta in superficie anche negli esseri umani lati segreti e desideri nascosti. Un messaggio molto attuale nella situazione post-pandemica e quella della guerra, che ci porta al confronto con le nostre paure, spesso nascoste nel profondo di noi stessi.

Secondo le credenze popolari estoni vedere un lupo porta fortuna.

Spiega la curatrice della mostra, Viive Noor: “Il lupo è considerato un animale dello spirito o come un totem per la gente del Baltico. È qualcosa che ti rende fiero nel sentire la natura primordiale della propria anima, ricordarsi di esistere come popolo dei boschi, percepire la forte connessione con la propria terra e la natura. Il suo ruolo è quello di riflettere i nostri sentimenti più nascosti, la volontà di essere qualcun altro, un carattere forgiato dalla necessità ma anche dalla fierezza.”

Il progetto "Correndo con i lupi" è promosso dal Consolato Onorario di Estonia a Bari, in collaborazione con il Museo Civico Bari e l’Associazione Italia Estonia, con il Centro per la Letteratura Estone per Bambini di Tallinn, il Ministero della Cultura dell'Estonia e il Centro Studi sul Baltico presso l’Università “La Sapienza”. La mostra ha il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari e delle ambasciate di Estonia, Lettonia e Lituania.

La mostra rimmarrà aperta fino al 26 giugno 2022