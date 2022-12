Nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” la mostra “Enzo Guaricci: La cultura ha peso”

Prezzo non disponibile

Dal 15/12/2022 al 15/01/2023

Giovedì 15 dicembre, alle ore 11.00, nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” (via Spalato, 19) sarà inaugurata la mostra dal titolo “Enzo Guaricci: La cultura ha peso”, promossa dalla Città metropolitana di Bari in omaggio ai 135 anni della Gazzetta del Mezzogiorno. Una ricorrenza che si celebra in questi giorni con una serie di eventi e incontri dedicati allo storico giornale del Sud.

Interverranno la consigliera metropolitana delegata ai Beni culturali, Francesca Pietroforte, il direttore responsabile della Gazzetta del Mezzogiorno, Oscar Iarussi e la curatrice della mostra, Christine Farese Sperken.

La scelta delle opere di Enzo Guaricci (1945), scultore e scenografo di Acquaviva delle Fonti, ha come tema centrale la rappresentazione plastica della parola scritta, dei libri e dei quotidiani.

Le sculture in esposizione riprendono la sua particolare e personale tecnica: una mistura di polvere di marmo e di resine con la quale l’artista riproduce oggetti di uso comune rendendoli come pietrificati, anzi “fossilizzati”, erosi dal tempo, veri reperti archeologico-simbolici. Ne consegue un forte spiazzamento temporale in cui il presente si sostituisce al futuro e contemporaneamente lo si confonde con il passato.

Tra le opere espose c’è l’installazione Ovo sapiens, di forte impatto visivo, Schizzo, una matita gigante di chiaro sapore pop art e c’è, poi, La cultura ha peso che riproduce una stadera con una copia della Gazzetta del Mezzogiorno, emblema della mostra – omaggio.

L’esposizione resterà aperta fino al 15 gennaio 2023.