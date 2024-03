Per la via Traiana, fotografie di Michele Roberto e Giuseppe Pavone al Museo Civico di Bari

Giovedì 14 marzo ore 18.00, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo Civico di Bari ospita la mostra Per la via Traiana, un'esposizione delle opere fotografiche di Michele Roberto e Giuseppe Pavone, a cura del critico d’arte Vincenzo Velati. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Bari, è supportata dall’ass. cult. La Corte fotografia e ricerca, dal Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea, dall’Università del Salento e dal FAI delegazione di Bari.

"Attraverso la Via Traiana" esplora il fascino e la complessità dei cammini e delle antiche strade conducendo i visitatori in un'affascinante avventura visuale lungo l'antico tracciato che si snoda da Benevento fino a Brindisi. È un'immersione profonda nella storia e nella cultura del territorio ed offre una prospettiva unica e intima del legame tra il paesaggio e il suo passato. L’iniziativa si inserisce nel programma più esteso del museo dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio di Bari e dell'intera regione pugliese.

Le opere esposte, firmate dai fotografi Giuseppe Pavone e Michele Roberto, sono il frutto di una accurata ricerca dedicata alla via Traiana. Attraverso i loro obbiettivi, Pavone e Roberto hanno esplorato l’antico tracciato, catturando e trasmettendo la storia, le emozioni e le atmosfere uniche che caratterizzano queste strade millenarie. Le loro immagini, lontane dal semplice reportage, invitano a riflettere sul significato del paesaggio, sul concetto di memoria e sull'essenza stessa dell'esistenza, contribuendo a una comprensione più ampia del concetto di paesaggio e del suo valore culturale ed esistenziale. La mostra presenta due approcci fotografici complementari. Michele Roberto, con uno sguardo più attento ai resti archeologici, si concentra sui segni lasciati dalla storia lungo il percorso come ponti, basolati, pietre miliari e su alcuni luoghi di particolare interesse come chiese mausolei, siti archeologici. Mentre lo sguardo più contemporaneo di Giuseppe Pavone segue il tracciato ferroviario parallelo alla via Traiana, catturando il paesaggio in movimento e offrendo una prospettiva moderna su questa antica via.

Il curatore della mostra, Vincenzo Velati, sottolinea l'importanza della via Traiana come percorso non solo fisico ma anche come itinerario di scoperta e di approfondimento delle radici storiche della Puglia. La mostra invita i visitatori a riflettere sulle diverse modalità di viaggio evidenziando come la scelta del mezzo di trasporto influenzi profondamente la percezione del paesaggio.

In occasione dell’inaugurazione verrà presentato anche il 17° volume della collana "Documenti del Museo", pubblicato da Mario Adda Editore, arricchito dai contributi di Vincenzo Velati e Giuseppe Ceraudo, che offrono ulteriori approfondimenti sul tema della mostra.

La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 14 marzo al 1° aprile, secondo gli orari del museo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alla 13.30. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5€, ridotto 3€) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori. Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.