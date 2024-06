A Bari “Luci sulla Città”, mostra personale della pittrice Mariarosaria Stigliano

La mostra personale "Luci sulla Città" dell'artista romana Mariarosaria Stigliano, allestita nelle due sale dedicate alle mostre temporanee del museo, offre una selezione significativa delle sue opere più recenti. Per l’occasione, Stigliano propone un percorso espositivo unico, in cui le immagini dialogano con l'osservatore, attraverso messaggi letterari e musicali. Questa sinergia tra diverse forme d'arte arricchisce l'esperienza dei visitatori, permettendo loro di connettersi con le opere su più livelli sensoriali ed emotivi.

L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Comune e il Museo Civico di Bari, è a cura di Angelo Zaccaria, direttore e fondatore di Baart Galley, uno spazio espositivo, nel cuore del Borgo Murattiano, che da anni persegue l’obiettivo di sviluppare l’interesse per l’arte collaborando con artisti e maestri italiani e internazionali.

Per l’occasione sarà, anche, presentato il catalogo della mostra a cura di Bruno Parretti graphic designer, con testi a cura di Tiziana Bellanova, storica dell’arte e art consultant di Baart Gallery. La stessa Tiziana Bellanova afferma che “Mariarosaria Stigliano racconta una storia che si muove nel buio e nella penombra della coscienza e ci invita, come un personaggio Dostoevskiano, ad entrare nella magia della città e in un gioco di specchi e simbologie ad allontanarci per un attimo dalla realtà. Per un attimo, infatti smarriti e liberi nel cuore della notte, possiamo ammirare appieno ciò che ci circonda come il silenzio, i dettagli, le attese, i sogni e le speranze ed abbandonare paure e illusioni. Per un attimo però, prima che sorga l’alba e la città si risvegli ritornando alla realtà e chiederci qual è il limite tra quest’ultima e il sogno?”

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 luglio, secondo gli orari del museo, dal lunedì al venerdì 9.30-18.00, sabato 9.30-13.30, domenica e festivi 17.30-20.00

Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5€, ridotto 3€) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori. Info: 080 5772362, info@museocivicobari.it, www.museocivicobari.it.