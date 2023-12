Inaugurazione della mostra di Monica Taverna “Tra noi e il Libertà” e presentazione del libro di Valeria Patruno “Io sono Libertà”

Prezzo non disponibile

Nell’ambito del progetto BIS - Bari innovazione sociale Libertà, sabato 9 dicembre, alle ore 18, in piazza Garibaldi, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano inaugurerà la mostra fotografica “Tra noi e il Libertà”, realizzata da Monica Taverna nell’ambito della residenza artistica “Panorami contemporanei e luoghi in trasformazione” promossa dal GAI (Giovani Artisti Italiani) con il sostegno del MiBAC - Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane.

“Tra Noi e il Libertà” è il titolo che l’autrice attribuisce a un lavoro di ricerca fotografica condotto sulle aporie di uno dei quartieri più stratificati e complessi della città di Bari. Una ricerca che l’autrice conduce attraverso lo sguardo e la relazione con i residenti, indagando le attese e le aspettative sociali di un contesto in profondo cambiamento.

La mostra si compone di 27 scatti, disposti su pannelli outdoor ed è organizzata in 4 sezioni tematiche: i confini, i giovani e la legalità, il commercio, il futuro.

A seguire, alle ore 19, nell’Officina degli Esordi, sarà presentato il libro di Valeria Patruno “Io sono Libertà”, edito da Scatole Parlanti, in cui l’autrice, nata e cresciuta al Libertà, racconta la storia di una giovane donna e del suo rapporto controverso con il quartiere, attraverso una saga familiare che si svolge tra la fine degli anni ‘90 e gli inizi del 2000, in un rapporto indissolubile con il Libertà e le sue strade principali.

A discuterne con l’autrice saranno Calogero Montalbano, professore associato in Progettazione architettonica del Politecnico di Bari, e Paola Romano.

Entrambi gli eventi si collocano nel solco del percorso formativo del progetto BIS, sostenuto dal Fondo Innovazione Sociale (FIS) del dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, che vede come partner, accanto al Comune di Bari, l’Università degli studi Aldo Moro di Bari, il Politecnico di Bari, l’Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione, il Ciheam Bari, il Teatro Pubblico Pugliese, il CNR, la Rete Civica Libertà e Banca Etica.

Il progetto, giunto al termine della sua seconda fase di sperimentazione, intende proporre un nuovo modello di empowerment giovanile, attraverso la formazione e il lavoro, collegato ai percorsi di rigenerazione urbana e di rilancio economico e sociale che attualmente interessano il quartiere.

Il FIS sostiene, infatti, azioni di innovazione ad alto impatto sociale, promosse da dodici città italiane, in grado di generare nuove soluzioni, modelli e approcci sui contesti urbani utili a soddisfare nuovi bisogni sociali, con il coinvolgimento attivo del partenariato pubblico-privato.

In coerenza con gli indirizzi programmatici del FIS, BIS mira a favorire una trasformazione del Libertà attraverso il protagonismo giovanile, rafforzando le competenze personali e, di conseguenza, l’occupabilità nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni esercitando, al tempo stesso, un solido investimento nella costruzione di una community in grado di praticare un attivismo civico sul quartiere attraverso l’elaborazione di proposte di cambiamento dal basso e di strategie di rinnovamento in favore della stessa amministrazione.

La mostra sarà esposta per un mese ed è stata realizzata nell’ambito del progetto “BARI Community HUB” finanziato con Sub-Azione 3.2.b “Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale” – POR PUGLIA 2014-2020 - Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese, Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”.