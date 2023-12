La Venere di Botticelli, la Gioconda e altre storiche opere d'arte si raccontano grazie all'IA: la mostra all'ex mercato del pesce

'Art revolution' è stata inaugurata in anteprima per la stampa questa sera e aprirà ufficialmente al pubblico il 6 dicembre, realizzata da Cube comunicazione con il patrocinio del Comune di Bari. Decaro: "Così l'arte arriva anche ai più giovani"

I quadri che hanno fatto la storia dell'Arte prendono vita e parlano al visitatore, raccontando curiosità su come sono nati e sul loro autore. Una 'magia' che si potrà vivere a partire dal 6 dicembre con 'Art revolution', la mostra organizzata da Cube comunicazione negli spazi rinnovati dell'ex mercato del pesce di Bari, in piazza del Ferrarese. La Gioconda, l'autoritratto di Van Gogh, la Venere di Botticelli e l'Urlo di Munch sono alcune dei quadri che grazie all'intelligenza artificiale e a una telecamera si animano non appena si guarda lo schermo, grazie a una tecnica ricostruttiva in 2D.

Un percorso lungo cinque secoli, con 14 riproduzioni interattive, da vivere anche attraverso visori per la realtà aumentata e una 'selfie wall' da cui creare i propri contenuti social. "Abbiamo pensato a un prezzo davvero contenuto - racconta Daniele Quarto di Cube comunicazione - perché la mostra è pensata per avvicinare anche i più giovani al mondo dell'arte. Un'esperienza da vivere con tutta la famiglia".