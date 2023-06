La mostra "Raffaella. Icona dell'Arte" al Museo Civico di Bari

Raffaella Carrà sbarca al Museo Civico di Bari con una mostra che la celebra come icona dell'arte. L'esposizione, a cura di Maria Paternostro e Silvia Minelli, è stata realizzata lo scorso inverno per lo spazio espositivo fiorentino di Informacittà – L'arte di comunicare e visto il successo di pubblico arriva a Bari in una versione ancora più ricca e accattivante per omaggiare una delle star più amate dell'immaginario pop.

L'esposizione, promossa dal Comune di Bari e nata dalla collaborazione tra il Museo Civico di Bari e Informacittà, inaugura domani venerdì 23 giugno ore 18.00 per la stampa e per le istituzioni e sarà aperta al pubblico da sabato 24 giugno, fino al 3 settembre. Per l’occasione sarà presentato l’11° catalogo dei “Documenti del Museo” edito da Mario Adda Editore.

La Puglia per la Carrà ha sempre rappresentato un luogo del cuore, soprattutto dal punto di vista spirituale, un amore ricambiato da tutti i pugliesi che proprio nella città capoluogo le hanno dedicato il primo murales italiano, opera di Giuseppe D'Asta e realizzato nell'ambito della campagna nazionale antidiscriminazione per l'apertura del primo centro di ascolto UNAR dell'Assessorato Welfare del Comune di Bari. Domani in occasione dell’inaugurazione l’artista Giuseppe D’Asta si esibirà in un Life drawing dedicato alla diva Raffaella.

Francesco Carofiglio, direttore del Museo Civico sottolinea che “vi è stato da subito grande interesse da parte del museo e, a pochi giorni dalla notizia sui giornali, anche da parte del pubblico locale. Infatti, siamo molto felici di aver arricchito il percorso espositivo con artisti baresi come Nico Pillinini, Giuseppe D’Asta e Michele Volpicella”.

Maria Paternostro illustra “A due anni dalla sua scomparsa, è doveroso raccontare questa grande donna dello spettacolo, conosciuta ed amata ovunque, attraverso le opere di artisti di tutto il mondo personaggi amati da tutti: sensuale ma mai volgare, intelligente ma mai arrogante, semplice ma mai banale, leggera ma mai superficiale”.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, bolognese classe 1943, debuttò in televisione nel 1961 ma il vero successo arrivò nel 1970 con la sua partecipazione a Canzonissima diventando la prima showgirl della tv dell’epoca. Icona di stile, regina della televisione, il cui inconfondibile caschetto biondo ha segnato la moda e le pettinature degli anni ’60 e ’70, impegnata socialmente e sempre educata e brillante nei programmi in cui ha partecipato o condotto, è stata anche protagonista di numerose campagne pubblicitarie che hanno contribuito a renderla tra i personaggi più amati del nostro paese.

Il percorso espositivo è cospicuo e variopinto. Ci sono una trentina di opere grafiche di artisti da tutto il mondo: dalla greca Kelly K. al cileno Gabriel Ebensperger, dalla persiana Daria Derakhshan alla francese Zelda Bomba, fino agli italianissimi Simon The Graphic, Il Grande Flagello, Stefano Menicagli, Andrea Giacopuzzi, Elisabetta Raineri, Andrea Mattiello.

Arricchiscono la mostra anche tanti street artist, dalle celebri Lediesis con la loro SuperRaffaella a Carla Bru e i suoi collage, da Laben e i suoi stencil a Miss Quark che si è focalizzata sul rapporto tra la straordinaria carriera della Carrà e i tanti marchi della pubblicità di cui è stata testimonial richiestissima e accreditata.

Una piccola sezione è dedicata anche ai fumettisti con matite prestigiose come Vauro e Donald Soffritti e due disegnatori molto attivi sui social, Audace Social Club e Giancarlo Covino. Infine, il preziosissimo tributo di Steo Disney con un allestimento delle sue celebri bambole dedicate proprio alla Carrà.

La mostra Raffaella. Icona dell'arte fotografa i cambiamenti dei costumi della società. Come quando Raffaella rese la cucina Scavolini “La più amata dagli italiani”, nessuno slogan fu mai pronunciato da persona più adatta e alla fine, è diventata proprio lei la più amata dagli italiani. E non solo.

La mostra inaugura venerdì 23 giugno per la stampa e per le istituzioni e sarà aperta al pubblico da sabato 24 giugno, secondo gli orari del museo, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 9.30 alla 13.30; domenica dalle 17.00 alle 20.00.

Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5.00€, ridotto 3.00€) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori.

RAFFAELLA

Icona dell'arte

dal 23 giugno al 3 settembre

Museo Civico Bari

Strada Sagges, 13 Bari

080.5772362