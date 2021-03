”Rebels”, la mostra, di testimonianze di ex fumatori che mostrano le loro facce e raccontano le loro storie, promossa da Walce Puglia

L'Associazione Walce Puglia ( Women Against Lung Cancer in Europe – Donne insieme contro il tumore al polmone) con il centro antifumo dell'istituto tumori Giovanni Paolo II, con i medici Domenico Galetta e Annamaria Catino del reparto di oncologia medica toracica hanno promosso un contest fotografico chiamato ”Rebels”. Testimonianze di ex fumatori che mostrano le loro facce e raccontano le loro storie. Insieme a fratelli figli madri che ne hanno accompagnato la rivolta.

La maggior parte dei fumatori ricorre ancora oggi a scuse e leggende metropolitane tipo chi fuma per una vita e muore sereno di vecchiaia. Invece no, ogni sigaretta in più è una cellula tumorale che impazzisce e aggredisce i nostri polmoni fino a distruggerli. Il contest, affidato nell'ideazione e cura artistica alla fotografa Carmela Lovero è ora una mostra che racconta con foto e commenti quei percorsi di persone che diventate .“rebels” ce l'hanno fatta a cacciare il fumo.

In quei volti e nelle loro parole non c'è retorica, non sono guerrieri, c'è la consapevolezza spesso tardiva di una (grave) superficialità lunga una vita. La fotografia è la forma dì arte che forse meglio riesce a ritrarre stati d'animo a volte fuggenti, perché ferma il momento, coglie quella luce nello sguardo, dà voce a facce silenziose che raccontano a chi vuole ascoltare. La mostra che apre sabato 6 marzo alle 11, è organizzata negli spazi aperti di Acidicolori nella città vecchia, in strada Vallisa per tutti i sabati e domeniche del mese di marzo. E potrà essere seguita sulla pagina Facebook di Walce Puglia, oltre che essere visitata per appuntamento. Tutto sarà regolato dalle normative Covid in vigore, antiassembramento, distanze, mascherine, numero limitato. Per tutto il periodo della mostra, sempre sulla pagina FB di Walce Puglia, passeranno video-testimonianze di ex fumatori, medici, infermieri, pazienti oncologici a costruire il mosaico delle persone che non si arrendono.

Walce Puglia è un'associazione di medici, infermieri, pazienti oncologici, caregiver, per la lotta contro il tumore al polmone https://www. womenagainstlungcancer.org.