Al Castello Angioino di Mola di Bari la mostra 'Rom e Sinti. Storia e storie da scoprire'

La Mostra Rom e Sinti. Storia e storie da scoprire vuole essere un contributo alla conoscenza della Storia, per grandi tappe, del popolo Rom e Sinto e allo stesso tempo alla conoscenza delle diverse storie personali di Rom e Sinti italiani e non, che si sono fatti strada nel campo delle arti, dello sport, delle scienze, della politica e affermandosi a livello nazionale e internazionale. Alcuni di loro sono noti al grande pubblico, altri lo sono meno, ma portarli alla nostra attenzione significa scalfire quello stereotipo che ci fa vedere soprattutto i Rom in maniera sprezzante. Conoscere, seppur a grandi linee, la loro Storia, le loro culture, le religioni, le tante diversità esistenti all'interno delle loro comunità significa fare lo sforzo di vederli non più come una comunità omogenea, improntata al nomadismo e ad attività illegali, destinata a situazioni abitative non più accettabili come lo sono i campi rom. I nostri pregiudizi, la mancanza di conoscenza, gli stereotipi razzisti così diffusi non aiutano certo a migliorare la qualità di vita di nessuna comunità.

Le opere dell'artista Irina Hale e le tavole realizzate da Domenico Semisa, studioso attento delle culture Rom e Sinti sono volutamente semplici, dirette, illustrative nell'intento di raggiungere soprattutto il pubblico dei più giovani. Abbiamo da fare tanto per contrastare una diffusa cultura dell'odio, dell'antiziganismo, delle discriminazioni e della negazione del Porrajmos - Samudaripen - Olocausto così ancora persistenti.

Orari di apertura: 9:30 - 13:00 e 16:00 - 18:00

Ingresso gratuito

Dal 7 al 12 novembre 2022 presso Il Castello Angioino di Mola di Bari