A Ruvo di Puglia una mostra per celebrare il contributo delle donne nell'arte, nella storia e nel sociale

NoixVoi OdV, associazione attiva nel territorio di Ruvo di Puglia da oltre dieci anni, presenta il progetto "Ruvo di Puglia è donna: donne del passato nel futuro della città", che si terrà dal 13 maggio al 25 giugno 2023.

Il progetto è vincitore dell’Avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità” indetto dal Consiglio Regionale della Puglia al fine di promuovere la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità di genere e la decostruzione degli stereotipi e che mettano al centro lo sguardo delle donne sul mondo per avviare un cambio di paradigma e orientare le comunità verso un pensiero nuovo, nuova energia e visione di futuro.

L'obiettivo del progetto presentato da NoixVoi rientra appieno in queste finalità: l’associazione intende dare la giusta attenzione alle donne che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia ruvese, ma che spesso sono state dimenticate. In particolare, attraverso la trasformazione temporanea di uno spazio cittadino in un pantheon al femminile, si vuole celebrare il contributo delle donne nell'arte, nella storia e nel sociale per la costruzione dell'identità pugliese e dell'uguaglianza di genere nella città e nella regione. Rievocheremo le gesta e le vicende di Biagia Marniti, di Giulia Viesti, di Angela Fenicia, delle Danzatrici, delle Madonne attribuite al pittore ZT e delle Odalische di Domenico Cantatore con i ritratti inediti realizzati da Marina Fabiano, giovane illustratrice locale.

Da sabato 13 maggio 2023, a partire dalle ore 20.30, la centralissima Piazza Bovio accoglierà la mostra che resterà visitabile fino al 25 giugno 2023.

Ad impreziosire la serata di inaugurazione, sarà eseguita una performance musicale inedita, realizzata espressamente per il progetto ed intitolata Ildegarda di Bingen, la 'Lingua Ignota' incontra il 'Cerchio'. Ideatrice e direttrice del momento musicale è Angelica Di Franco, Circle Singing Facilitator, con le voci di Tecla Corcelli, Katia Di Palo, Teresa Fiore, Sara La Tegola, Filomena Minafra e Lucia Pagano.

Ildegarda di Bingen (1098-1179) è stata una monaca, mistica, scrittrice e compositrice tedesca del XII secolo. è considerata una figura innovativa per il suo tempo, in particolare per il suo ruolo di donna leader e creativa. Ha avuto una forte presenza politica e sociale, avendo rapporti diretti con imperatori e papi, e ha fondato diversi monasteri.

Nella performance musicale, dopo quasi 900 anni, l’antica lingua concepita da Ildegarda prende vita grazie a un progetto sulle “Circlesongs” presentato al Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell’università di Bologna dalla cantante, compositrice e docente di canto ruvese Angelica Di Franco. Le Circle Songs sono letteralmente “canzoni circolari” e sono state portate a conoscenza del grande pubblico da Bobby McFerrin all’estero e successivamente introdotte in Italia da Albert Hera. Sono basate sull’improvvisazione e sulla ripetizione a loop delle parti melodiche e ritmiche che il facilitatore assegna ai cantori disposti in cerchio. La compositrice ruvese ha estrapolato alcuni vocaboli dall’opera “Ignota” di Ildegarda e li ha musicati secondo le regole delle Circlesongs.

Il 13 maggio, in prima mondiale, i brani scaturiti dall’opera di Ildegarda verranno eseguiti in forma concertistica da una formazione corale femminile di sei elementi a cappella. A questi, seguirà una performance di canti gregoriani composti da Ildegarda e riarrangiati in chiave elettronica.

Le raffigurazioni e le storie delle donne ruvesi selezionate per questa iniziativa sono, inoltre, raccolte in una brochure, accompagnate da pregevoli interventi di autorità ed esperti. Sarà possibile ritirarla durante l’evento e sarà distribuita nelle scuole cittadine, nella Biblioteca Comunale e nell'Info Point Turistico con l’invito a visitare la mostra e i luoghi in cui hanno vissuto queste donne simbolo della città di Ruvo di Puglia.

"Ruvo di Puglia è donna: donne del passato nel futuro della città" si inserisce nella progettualità di NoixVoi OdV, che si occupa di lotta allo spreco alimentare, promozione della cultura locale e rilancio di zone della città in un'ottica di riqualificazione non solo ambientale ma soprattutto sociale. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

È in programma nelle prossime settimane anche un convegno di studi per approfondire il ruolo delle donne nella società ruvese attraverso i secoli. Ne sarà data puntuale comunicazione.

Per informazioni, si può contattare l'associazione NoixVoi OdV all'indirizzo email progetti.noixvoi@gmail.com o visitare la pagina Facebook NoixVoi Odv.