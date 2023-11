Aperture straordinarie per la mostra 'Saperi visibili' a Spazio Murat

Prezzo non disponibile

La mostra Saperi visibili: un secolo di packaging del made in Italy di Chiara Alessi sarà visitabile fino al 28 novembre nello Spazio Murat di Bari, dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 20. A questo calendario si aggiungono ora due aperture eccezionali: le domeniche del 19 e 26 novembre, dalle ore 11 alle ore 19.

Nata da un’idea di Chiara Alessi, Ettore Chiurazzi, Giusy Ottonelli, Maria Laterza e Graziano Bianco, l’esposizione è un percorso attraverso venti oggetti di impresa con cui interagiamo quasi ogni giorno. Un racconto di progetti, brevetti e prodotti che appartengono al nostro tempo, a partire dai primi del ‘900 sino ad oggi.

La mostra, visitabile ad ingresso libero, racconta come questi oggetti sono stati concepiti, spesso insieme alle novità tecnologiche e allo studio dei nuovi materiali intervenuti nei processi, e come hanno attraversato il secolo scorso, al fine di raccontare cosa vi sia dietro il fare impresa. Senza dimenticare l'evoluzione sociale e culturale degli italiani, la storia della comunicazione e le ricadute sugli atteggiamenti di consumo.

Tra gli oggetti esposti in un allestimento lineare: i packaging di Bacio Perugina, le plastiche Pirelli, le confezioni di pasta Barilla, le sorpresine del Mulino Bianco, la bottiglia del Campari Soda di Fortunato Depero, il packaging dei dischi «La voce del padrone» di Bruno Munari e tanto altro ancora. Tutte invenzioni italiane fatte da imprese del nostro Paese diventate celebri in tutto il mondo, che testimoniano la creatività dell’impresa e dei designer italiani.

Dopo il talk dell’11 novembre con Nicoletta Picchio e Giovanna Mancini insieme al critico d’arte Marilena Di Tursi, sono previsti altri due eventi collaterali alla mostra: il 17 novembre, alle ore 16.30, c’è “SOUx Bari” con il laboratorio creativo di packaging “A scatola aperta”, rivolto ai più piccoli, condotto da Morena Tamborrino Illustrazioni (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a info souxbari@sou-schools.com e +39 080 205 5856); il 28 novembre l’incontro dal titolo “Il museo e la comunità operosa”, in cui l’esperto di turismo e marketing territoriale Antonio Prota dialogherà con Anna Gennari (Museo del primitivo) ed Ettore Ruggiero (fondatore della rete «Make It in Puglia»).

La mostra rientra nell’iniziativa della seconda edizione della Biennale dei Racconti d’Impresa, organizzata e promossa dal Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT, con la collaborazione e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, e il patrocinio di Comune di Bari, Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Università LUM «Giuseppe Degennaro», Politecnico di Bari.