Da 'Girl with baloon' a 'Love is in the air': le serigrafie delle opere di Banksy in mostra al Margherita fino a giugno

Le serigrafie delle opere di Banksy in mostra dal 9 aprile al Teatro Margherita di Bari. Si intitola 'BANKSY realismo capitalista' l'esposizione dedicata al celebre street-artist di rottura, che fino al 12 giugno ospiterà una selezione di quelle che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici. "Sono queste le immagini che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo" spiegano dal Comune di Bari, promotore della mostra a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. In esposizione due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: Girl with baloon, serigrafia su carta del 2004-05, che nel 2017 è stata votata in un sondaggio come l’opera più amata dai britannici e Love is in the air, un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori. Una mostra che non è 'ufficialmente' di Banksy, che come spiegano gli organizzatori non è stato coinvolto nel progetto espositivo, ma solo informato. Si tratta invece dell'esito di "un progetto scientifico, analitico e critico indipendente".

