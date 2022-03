Sabato 5 marzo alle ore 10.30 sarà inaugurata presso il cinema Splendor di Bari, in via Buccari 24, la mostra collaterale all’esposizione di street poster art “Spaziotempo – guida galattica per viaggiatori” di Holdenaccio.

Le tavole che saranno visibili nella mostra sono state realizzate dai partecipanti al laboratorio “Vignette dal futuro. Workshop di fumetto”, che ha visto il fumettista Holdenaccio - autore delle graphic novel “Umberto” e “Elliott Smith - Going Nowhere” edite da Bao Publishig - guidare nello scorso settembre un percorso di esplorazione creativa della dimensione spaziale e temporale urbana, a parco Gargasole a Bari.

In mostra saranno esposte anche alcune mini zine - piccole riviste autoprodotte – create seguendo tips and tricks del tutorial disegnato “Come creare una mini zine”, diffuso nel mese di agosto per il programma estivo Arte leggerissima.

La mostra sarà visitabile presso il cinema Splendor, partner del progetto Rabdomanteia, fino al 19 marzo nei consueti orari di apertura. L’accesso, libero e gratuito, potrà avvenire secondo normativa indossando una mascherina FFp2.

La mostra collaterale illustra il percorso di studio e invenzione affidato ai cittadini per la scoperta di relazioni e storie sulla città, ripensato in chiave personale da Holdenaccio per dar vita a “Spaziotempo – guida galattica per viaggiatori”, una serie di otto manifesti visibili dal 28 febbraio al 14 marzo p.v. nelle strade del quartiere Carrassi sugli impianti pubblicitari.

Entrambe le mostre sono realizzate nell'ambito del progetto Rabdomanteia - vincitore del bando "Urbis" del Comune di Bari - a cura di Associazione Culturale Fillide / OCC-Officine Culturali quartiere Carrassi.