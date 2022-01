La mostra delle maglie storiche del Bari nello Spazio Murat

Il 13, 14 e 15 Gennaio, il Museo del Bari, con il Patrocinio del Comune di Bari Assessorato allo Sport e della SSC BARI, organizzerà una mostra di Maglie Storiche all’interno dello Spazio Murat, dal titolo: “La storia del Bari attraverso le maglie”.

Saranno esposte circa 100 maglie “storiche” del Bari, pezzi unici che grazie ai collezionisti e colonne portanti del Museo del Bari, Roberto Vaira e Francesco Girone, sono state acquistate e scrupolosamente conservate, per donare alla città quei ricordi che i nonni o i padri tramandano tutt’oggi ai propri figli con grande orgoglio e senso di appartenenza.

Questa sarà una mostra unica nel suo genere, in quanto coniugherà sport, solidarietà ed eventi.

Durante la tre giorni infatti, sono previsti eventi a carattere socio-inclusivo, grazie alla partecipazione attiva dell’Associazione Vinci con Noi che realizza percorsi ludico-sportivi per ragazzi affetti da autismo e disabilità in particolare nelle discipline nuoto e calcio, la squadra di calcio inoltre, è stata “adottata” dalla SSC Bari, prendendo il nome di “Bari For Special” ed è allenata da Massimiliano Tangorra. Ci sarà anche la ASD Oltresport, che pratica calcio in carrozzina, giunti agli onori della cronaca, oltre che per i risultati sportivi conseguiti, anche per la partecipazione a Sanremo 2020 del suo capitano e socio fondatore, Donato Grande, al fianco di Zlatan Ibraimovich.

Avranno luogo inoltre, eventi a carattere culturale-informativo, con presentazioni di libri che avranno come tema lo sport ed il calcio e incontri sull’alimentazione abbinata ad un sano e corretto stile di vita, oltre ad eventi legati al calcio, visto dal pubblico, che tutte le domeniche è presente sui gradoni del nostro stadio San Nicola. Ci saranno infatti, le “Vecchie Glorie” del Bari, anche i Centri Coordinamento BARI CLUB, presieduti dal sig. Franco Spagnuolo.

Vista l’importanza a livello mediatico dell’evento, il tutto si svolgerà con l’assistenza di un Media Partner che sarà Telebari, TV locale con un consistente seguito, soprattutto a livello sportivo e attualmente Tv e Radio ufficiale della SSC BARI. All’interno della mostra sarà allestito quindi, uno spazio dedicato all’emittente barese che potrà trasmettere una o più puntate della trasmissione sportiva quotidiana TB SPORT, oltre a poter realizzare dirette o interviste ad hoc.

L’idea è quella di consegnare la memoria storica e le imprese sportive compiute nei decenni dalle varie squadre del Bari, ai più giovani, per amplificare l’orgoglio di appartenenza e unire ancor più la gente barese alla squadra di calcio della città, oltre che aprire un’importante finestra sulla sensibilizzazione sociale.

In data da concordare (ma quasi certamente sabato 15 gennaio), infine, saranno presenti anche il presidente Luigi De Laurentiis ed una delegazione di calciatori della squadra che quest’anno sta facendo tornare l’entusiasmo (priscio) in città, oltre a numerose autorità civili e sportive.