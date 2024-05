Cimeli, maglie, bandiere, trofei: la storia sportiva di Bari in mostra al Palazzo di Città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 17 maggio, fino a mercoledì 22 maggio, la sala dell’ex tesoreria comunale di Palazzo di Città ospiterà una mostra che racconta la storia sportiva di Bari. L’esposizione, che sarà visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, raccoglie cimeli, maglie storiche, bandiere, trofei, foto d’epoca e altri oggetti che ricordano alcune delle pagine sportive più importanti della città, raccolti dall’associazione “Il Tedoforo”.

La mostra è stata presentata questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale, il presidente della Commissione speciale permanente per la Trasparenza e il Controllo strategico, il manager dello sport Pierfrancesco Romanelli, il presidente dell’associazione “Il Tedoforo” Vito Antonacci, il delegato provinciale del Coni e presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione italiana di Ginnastica Lorenzo Cellamare, il presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Gaetano Campione, il presidente di ANSMes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP) Bari Franco De Lucia e altri ospiti.

A margine della presentazione, sono state consegnate delle targhe di riconoscimento della Città di Bari che celebrano i protagonisti di alcune della pagine più importanti della storia sportiva della città e del territorio. Le targhe sono state dedicate a: Agnese Barbone Simmi, maestra di karate; Vittorio Brandi, tedoforo dei Giochi Olimpici di Londra 2012 e ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018; Francesco Capocasale (alla memoria), bandiera del Bari da calciatore e allenatore; Biagio Catalano (alla memoria), bandiera del Bari calcio, definito “il Sivori del Sud”; Nicoletta Crocitto (alla memoria), campionessa di pallacanestro, prima giocatrice pugliese a vestire la maglia azzurra; Peppino Cusmai (alla memoria), protagonista del tifo calcistico barese; Francesco Frasca, campione di hockey su pista, protagonista nei campionati italiani e in nazionale; Pietro Lombardi (alla memoria), campione olimpico di lotta greco-romana ai giochi di Londra 1948; Michele Piccirillo, campione del mondo di pugilato per la categoria pesi welter; Paolo Pinto (alla memoria), campione di nuoto di fondo in acque libere, protagonista di numerosi record di traversate; Ciccio Portoghese (alla memoria), allenatore e punto di riferimento del movimento pugilistico pugliese; Ruggero Verroca, più volte campione del mondo di canottaggio nel doppio pesi leggeri; Nicoletta Virgintino, campionessa di tennis, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo 1983. Una targa di riconoscimento, inoltre, sarà consegnata nei prossimi giorni al professor Gianni Antonucci, storico del Bari.