Fuori Bif&st, a Bari 'Old School Never Dies' una mostra di street art legata al mondo dello skateboard

Impact Boards Academy Asd, in collaborazione con il Bif&st 2023 e contestualmente agli eventi del Fuori Bif&st, ha organizzato un momento unico per chi è legato alla scena skate degli anni '80 e '90 ma non solo. Sabato 1° aprile, a partire dalle 17, al via Old School Never Dies, una mostra di street art legata al mondo dello skateboard con interventi di esperti e professionisti.

Nella sala principale della Impact Boards Academy (sul lungomare IX maggio, 92 - nei pressi del Lido Massimo) verrà allestita una irripetibile mostra di tavole da skate originali di quel ventennio, grazie a collezionisti che metteranno i loro tesori per la prima volta a disposizione del pubblico. Per l'occasione verranno proiettati filmati sulla nascita dello skateboard in California negli anni '70. E per gli over 30, lezioni di skateboard e surf skate gratuite, tenute dall’istruttore Fisr - Italian Skateboarding (Coni) della Impact Boards Academy, oltre a dimostrazioni e prove di Sup Yoga e Postural Sup con istruttori qualificati.

La musica sarà quella vicina alla scena skate di quel periodo e i videoclip proiettati quelli originali e inediti di skater dell’epoca. Ci saranno, inoltre, artisti professionisti all’opera con la personalizzazione di tavole da skate con grafiche realizzate al momento. Special guest della serata saranno Fabio Di Molfetta e Roby Ungaro, esponenti di spicco della scena skate barese e nazionale di quegli anni.