Mostra strumenti tradizionali di Puglia e Basilicata

Dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 presso la “Pro Loco” di Bari Torre a Mare, in via dei Trulli 14, a cura dell’Associazione Culturale Areantica, Gruppo di Ricerca e Animazione sulle Tradizioni Popolari di Puglia e Basilicata, sarà allestita la mostra di strumenti tradizionali “La memoria che vive”, con il Patrocinio del Comune di Bari e dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

La mostra, al fine di garantire una più facile ed immediata fruizione, è stata allestita seguendo un percorso lineare, facile e intuitivo nella sala che accoglie gli strumenti divisi secondo le quattro canoniche tipologie: idiofoni, aerofoni, membranofoni e cordofoni.

Un’occasione straordinaria per esplorare l’antica tradizione artigianale e scoprire le peculiarità e le unicità delle singole testimonianze grazie al QR Code predisposto per ciascuna di esse, che permetterà la connessione on line con foto, video, audio e testi in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e polacco.



Una sezione speciale, annessa alla mostra, è stata dedicata al violino con l’esposizione di alcuni esempi delle sue tappe evolutive nello spazio e nel tempo, quali la giga, la ribeca, la viella, la lira calabra, la gusla, il sarangi e il rebab.



Nel periodo di apertura della mostra, dal 27 novembre al 4 dicembre dalle 9.00 alle 13.00, un esperto dell’Associazione Areantica guiderà i visitatori nella esplorazione degli strumenti, presentandone le caratteristiche organologiche e facendone ascoltare le singole sonorità. Particolarmente, sono previste quattro lezioni-spettacolo, con la partecipazione del Gruppo musicale Areantica, alle ore 11 Domenica 27 novembre nella giornata inaugurale, e sempre alle ore 11 di Sabato 3 dicembre e Domenica 4 dicembre.